Diogo Alexandre revela o seu concorrente favorito para vencer o Secret Story Desafio Final! E não é quem imagina

A escolha de Diogo Alexandre deixou todos em choque: quem é a concorrente que pode surpreender a todos e roubar a vitória?

Diogo Alexandre, ex-concorrente e vencedor do Secret Story, fez revelações bombásticas sobre o seu favorito a vencer o reality show, e deixou todos em suspense. Durante a tarde de hoje, numa conversa com Alice Alves, o ex-concorrente não hesitou em partilhar a sua opinião, causando repercussões imediatas.

Apesar de não conseguir escolher apenas um favorito, Diogo destacou alguns dos protagonistas mais fortes da competição: «A Inês, o Miguel, a Dânia e o Tiago são os principais, mas não acredito que a vitória vá para um deles», afirmou. A surpresa veio quando revelou que a sua preferência recai sobre uma concorrente que, para muitos, é uma «surpresa»: Sandrina.

«Se tivesse que escolher um vencedor, não seriam os protagonistas, mas sim a Sandrina», declarou Diogo Alexandre.

De acordo com Diogo, a escolha de Sandrina é uma tentativa de quebrar as expectativas e causar uma explosão no jogo: «Ela é aquela que ninguém espera que vença, mas que, na minha opinião, tem muito mais a oferecer do que as pessoas imaginam.»

Diogo Alexandre explicou que, ao contrário de outros concorrentes, como Miguel, Vânia ou Inês, que, segundo ele, tentam forçar reações para se destacar, Sandrina parece ser mais autêntica, mesmo que menos visível no jogo: «Ela não tenta ser tão óbvia nas suas ações, o que, para mim, a torna mais genuína em comparação com outras figuras mais fortes do jogo», disse.

