Comovido com presente de uma fã, Diogo Alexandre faz desabafo: «No meio de tantas pessoas que só viam maldade...»

Imperdível! Como é Diogo Alexandre fora do Secret Story? Veja as fotografias do concorrente

Diogo Alexandre, vencedor da oitava edição do "Secret Story 8", da TVI, recorreu ao Instagram para partilhar uma história sobre um presente que recebeu de uma fã que o acompanhou desde a sua participação no reality show.

Um presente especial e um gesto inesquecível

No vídeo publicado, Diogo Alexandre revelou que a prenda foi enviada por alguém que se identificou profundamente com ele desde o primeiro dia do programa. Apesar de não ter divulgado o conteúdo do presente, por pedido expresso da fã, o ex-concorrente fez questão de expressar o seu apreço pelo gesto.

"A pessoa identificou-se comigo logo de início, quando estava de boxers a andar no corredor, porque ia salvar um inseto", contou.

O episódio remonta aos primeiros momentos do programa, quando Diogo Alexandre, distraído, caminhava apenas de roupa interior para resgatar um pequeno inseto e libertá-lo numa área mais segura, junto à piscina.

No vídeo, o vencedor do Secret Story 8 destacou a importância deste gesto para a fã, explicando que, enquanto algumas pessoas na casa interpretaram negativamente a situação, a telespectadora viu a verdadeira intenção por trás da sua ação.

"Achei muito interessante que foi isso que fez com que esta pessoa se identificasse comigo. Deixo esta partilha convosco", concluiu Diogo Alexandre, agradecendo o carinho recebido.