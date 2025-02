Diogo Alexandre prepara evento íntimo para o fãs… E nem todos puderam entrar! Veja aqui todos os detalhes!

Diogo Alexandre organiza evento exclusivo para fãs! E com vagas limitadas! Veja aqui tudo o que aconteceu!

Diogo Alexandre, vencedor da oitava edição do Secret Story da TVI, decidiu surpreender os seus seguidores ao organizar um evento único e intimista para retribuir o carinho dos fãs. O encontro aconteceu este sábado, dia 15, às 13h00, num restaurante em Massamá, com vagas limitadas.

Um evento especial para os verdadeiros seguidores

Dias antes do evento, Diogo Alexandre partilhou alguns detalhes:

«Estou a passar aqui só para vos mostrar um bocadinho do espaço onde nós vamos fazer o nosso almoço, o nosso primeiro almoço de pessoas que se identificaram e simpatizaram comigo. Quero retribuir o carinho. Conto com a vossa presença, consegui um valor muito interessante», revelou.

O vencedor do Secret Story 8 ainda garantiu que a experiência não se limitaria a um simples almoço: «Vamos prolongar, pelo menos, umas quatro horas, para podermos falar à vontade».

O grande dia e o agradecimento especial

No dia do evento, Diogo Alexandre fez questão de partilhar momentos do encontro e agradecer a presença dos fãs. Através das redes sociais, mostrou imagens do espaço e destacou a emoção de estar rodeado por quem o apoia desde sempre:

👉 Veja aqui as fotografias do evento e todos as novidades ao minuto do Secret Story!