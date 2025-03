Diogo Alexandre encontra-se com o «cantor de sonhos», Tony Carreira. Veja a fotografia que de que todos falam

Diogo Alexandre assistiu a um dos concertos de Tony Carreira.

O ex-concorrente teve a oportunidade de se encontrar com o cantor no fim e mostrou tudo.

Diogo Alexandre, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, assistiu a um dos concertos que Tony Carreira deu no MEO Arena, nos passados dias 8 e 9 de março e teve a oportunidade de estar pessoalmente com o cantor.

O ex-concorrente viu o espetáculo na companhia de caras bem conhecidas do público, como Duarte Siopa, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins e no fim, partilhou uma fotografia do encontro com o «cantor de sonhos», revelando um pouco do que aconteceu.

«Nunca imaginei ouvir pessoalmente as palavras bonitas que o Tony me disse», escreveu Diogo Alexandre na legenda da fotografia com Tony Carreira, que partilhou nos stories da sua página de Instagram.

Veja a imagem em baixo: