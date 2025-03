O que aconteceu entre Diogo Alexandre e Tony Carreira? O momento que deixou todos sem palavras no concerto que está a dar que falar

Um ídolo de Diogo Alexandre: O ex-concorrente teve uma experiência inesquecível ao conhecer o cantor Tony Carreira nos bastidores de um concerto em Lisboa.

No passado fim de semana, Diogo Alexandre, vencedor da sétima edição do Secret Story, teve uma experiência inesquecível ao conhecer pessoalmente o icónico cantor Tony Carreira. Diogo Alexandre assistiu a um dos espetáculos do artista no Meo Arena, em Lisboa, acompanhado de amigos e figuras conhecidas como Duarte Siopa, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins.

Após o concerto, Diogo Alexandre teve a oportunidade de estar nos bastidores e privar com Tony Carreira, momento que o deixou profundamente emocionado. Nas suas redes sociais, Diogo não escondeu a surpresa e partilhou o impacto de ouvir palavras tão afetuosas do cantor: «Nunca imaginei ouvir pessoalmente as palavras bonitas que o Tony me disse».

Na fotografia partilhada, Diogo Alexandre aparece ao lado do cantor, visivelmente radiante. O encontro, que gerou grande entusiasmo nas redes sociais, mostrou uma faceta mais pessoal do ex-concorrente que se mostrou grato pela oportunidade única.