Esta tarde, Diogo Alexandre vai revelar todos os detalhes sobre a sua grande vitória no Secret Story: «Obrigado por tudo!»

Imperdível: As reações dos concorrentes à vitória de Diogo Alexandre no Secret Story

Diogo Alexandre conquistou o coração dos portugueses ao vencer a última edição do Secret Story. Hoje, a partir das 19H, o ex-concorrente vai estar presente no programa especial Ano Novo, Vida Nova, à conversa com Cristina Ferreira.

Durante a entrevista, Diogo Alexandre vai revelar detalhes sobre a sua experiência como concorrente e vencedor do reality show, partilhando momentos marcantes e histórias que o transformaram numa das figuras mais acarinhadas pelo público.

Nas redes sociais da TVI, já foi partilhado um vídeo do vencedor nos bastidores, onde levanta o véu sobre o tema da tão aguardada conversa.