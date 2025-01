Diogo Alexandre venceu, mas metade dos concorrentes não ficou contente: «Só se eu rastejar…»

Diogo Alexandre faz pedido surpreendente a Cristina Ferreira: «Ganhar o Secret Story dá currículo para entrar no Dança com as Estrelas?»

Diogo Alexandre venceu o Secret Story – Casa dos Segredos por decisão do público do programa. Mas nem todos ficaram contentes. Alguns concorrentes do programa não deram os parabéns ao vencedor no momento em que Cristina Ferreira anunciou a vitória. Cristina Ferreira não deixou passar este momento em branco e na primeira entrevista com Diogo Alexandre quis saber se o empresário ficou magoado.

«Ontem quando tu ganhas e eu te anuncio, metade vão-te abraçar e a outra metade fica sentada. Já percebeste que não há hipótese de ter relação com algumas dessas pessoas. Isso magoa um bocadinho?», questionou Cristina Ferreira.

Diogo Alexandre deu o seu ponto de vista: «Não magoa. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que eles pudessem ver algo bom em mim, se mesmo assim não veem... É impossível, só se eu rastejar e ‘por favor gostem de mim’!. Também não tenho essa necessidade, eu sei que há pessoas que não vão gostar de mim. Eu tenho é consciência que eu lhes dei o amor que poderia dar e continuo a dar», respondeu.

O destino que Diogo Alexandre vai dar ao prémio de 100 mil euros

Diogo Alexandre, grande vencedor do Secret Story, já pensou o que vai fazer ao cheque de 100 mil euros que ganhou. O vencedor da oitava edição da Casa dos Segredos revelou, na primeira entrevista a Cristina Ferreira, que vai investir o prémio no seu projeto profissional. «Vai ser para me ajudar no meu projeto musical que estou a desenvolver», contou a Cristina Ferreira, que se mostrou admirada com a revelação.

Diogo Alexandre explicou que está a desenvolver um estúdio de música e que quer ajudar a formar artistas. «Estou a criar um estúdio musical, não vou cantar, mas tenho um parceiro, que é o Valete, que me está a ajudar nesta parte».