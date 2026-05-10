Apaixonou-se no Big Brother, mas o amor não vingou. Agora tem nova namorada e há imagens escaldantes

Diogo Bordin está novamente apaixonado. O ex-concorrente do Big Brother, da TVI, que viveu uma relação com Carolina Braga durante o Big Brother 2025, já revelou ter uma nova namorada.
Entretanto, à TV Guia, Diogo confirmou que o romance é recente, mas já muito especial. «Sim, tenho namorada. Vai fazer um mês», revelou.
O ex-concorrente explicou ainda que a ligação entre os dois já vinha de trás: «Na verdade, já nos conhecíamos há mais de um ano, fomos falando, acabámos por nos encontrar e aconteceu», contou.
Apesar de Leah Wolf viver em Itália, Diogo garante que continuará ligado a Portugal, sobretudo a nível profissional: «Ainda tenho a minha vida em Portugal: a agência que me representa e os meus castings para ator. Isso é para continuar. A Europa não é grande, por isso é só apanhar um voo e estou aqui quando quiser. Além disso, posso trabalhar nos dois países, como já fiz no passado», afirmou à imprensa.
Nas imagens partilhadas recentemente, o modelo surge ao lado de Leah Wolf enquanto ambos restauram uma porta, num momento descontraído e cúmplice que rapidamente chamou a atenção dos fãs.
Leah Wolf trabalha como designer e restauradora e soma atualmente quase 38 mil seguidores no Instagram. Veja mais imagens de jovem na galeria que preparámos para si.
Recorde-se que, após a saída do Big Brother, Carolina Braga acabou por reatar a relação com Diogo Ramos, o ex-namorado que tinha deixado antes de entrar no programa da TVI.