Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Diogo Bordin recorreu às redes sociais para esclarecer os seguidores sobre a sua ausência temporária de Portugal. No domingo, dia 14 de dezembro, o ex-concorrente do Big Brother 2025 partilhou no Instagram que aquele era o seu “último dia em Portugal” em 2025, uma mensagem que rapidamente gerou preocupação entre alguns fãs.

Na mesma publicação, o modelo tratou de tranquilizar quem o acompanha, garantindo que a despedida é apenas momentânea. “Volto já no próximo mês”, assegurou, referindo-se ao regresso marcado para janeiro.

O tema foi comentado no programa V+ Fama, transmitido esta terça-feira, dia 16, no V+ TVI. Adriano Silva Martins começou por esclarecer a situação: “Diogo Bordin abandonou Portugal. O modelo e ex-concorrente do Big Brother fez um anúncio nas redes sociais que deixou alguns fãs apreensivos. Mas não se assuste: o Diogo só vai passar o Natal ao Brasil.”

Também presente no painel, António Leal e Silva explicou os motivos da viagem e deixou uma nota descontraída sobre a decisão do jovem: “O Diogo foi para o Brasil passar o Natal com a família e o fim de ano, que no Brasil é muito animado. E eu acho que ele faz muito bem, porque ele cá ia morrer estúpido, não valia a pena estar aqui a passar o fim de ano, que não acontece nada.”

O comentador revelou ainda alguns detalhes do percurso antes de chegar ao destino final: “Nós almoçámos antes de ele se ir embora. Foi primeiro para Barcelona, vai ficar uns dias em Barcelona e depois sai de Barcelona para o Rio de Janeiro.” Segundo António Leal e Silva, Diogo Bordin chegou a ponderar novos desafios profissionais em Portugal, mas acabou por optar por viajar. “Não havendo dúvidas, ele seguiu para o Brasil e fez muito bem, porque vai estar com a família.”

Apesar da ausência, o futuro do ex-Big Brother continua ligado a Portugal. “Foi lá passar um tempo, mas fiquem descansados os fãs e as pessoas que gostam dele, porque ele vai voltar em janeiro para ficar. Ele quer ficar em Portugal, está com projetos em Portugal, está no bom caminho”, garantiu o comentador, sublinhando ainda o lado social e ativo de Diogo, visível através das redes sociais.