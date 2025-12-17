Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Ao Minuto

14:50
Liliana interrompe momento a sós de Fábio e leva resposta - Big Brother
07:05

Liliana interrompe momento a sós de Fábio e leva resposta

14:30
Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão» - Big Brother
04:05

Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»

14:18
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me» - Big Brother
02:55

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

14:10
Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?» - Big Brother
04:38

Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»

12:18
Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório - Big Brother
00:53

Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório

11:47
Pedro é questionado sobre a relação entre Marisa e Leandro e a resposta foi surpreendente - Big Brother
01:50

Pedro é questionado sobre a relação entre Marisa e Leandro e a resposta foi surpreendente

11:44
A ferver, Leandro e Liliana discutem sem parar: «És uma cópia barata» - Big Brother
02:21

A ferver, Leandro e Liliana discutem sem parar: «És uma cópia barata»

11:40
Caos instalado. Marisa questiona Liliana e os ânimos exaltam-se: «És hipócrita» - Big Brother
03:09

Caos instalado. Marisa questiona Liliana e os ânimos exaltam-se: «És hipócrita»

11:22
Sem papas na língua, Leandro e Inês não deixam nada por dizer sobre o futuro dos casais da casa - Big Brother
01:52

Sem papas na língua, Leandro e Inês não deixam nada por dizer sobre o futuro dos casais da casa

11:04
Marisa "rasga" atitudes de Pedro: «Disse que estamos a manchar a imagem dele lá para fora» - Big Brother
03:52

Marisa "rasga" atitudes de Pedro: «Disse que estamos a manchar a imagem dele lá para fora»

10:58
Fábio faz o pequeno-almoço para os "rivais", leva "descasca" da Liliana e reage: «Dizes isso em voz alta!?» - Big Brother
03:28

Fábio faz o pequeno-almoço para os "rivais", leva "descasca" da Liliana e reage: «Dizes isso em voz alta!?»

02:56
Enquanto Liliana e Fábio trocam beijos apaixonados na cama, Pedro e Marisa passam a noite separados - Big Brother
12:27

Enquanto Liliana e Fábio trocam beijos apaixonados na cama, Pedro e Marisa passam a noite separados

01:13
Liliana serve croquetes e arroz... Mas é o aspeto que causa polémica - Big Brother
04:23

Liliana serve croquetes e arroz... Mas é o aspeto que causa polémica

01:03
Revolução na casa: Liliana e Fábio querem instaurar a dieta líquida - Big Brother
05:39

Revolução na casa: Liliana e Fábio querem instaurar a dieta líquida

00:45
Marisa diz sobre o próprio marido: «Duas caras e duas personalidades» - Big Brother
03:52

Marisa diz sobre o próprio marido: «Duas caras e duas personalidades»

00:26
Fábio incomodado com comentários de Liliana: «Dizes que não sou homem como antigamente» - Big Brother
01:28

Fábio incomodado com comentários de Liliana: «Dizes que não sou homem como antigamente»

00:13
Pedro conversa com Marisa sobre comentários acerca da forma como trata as mulheres - Big Brother
02:35

Pedro conversa com Marisa sobre comentários acerca da forma como trata as mulheres

00:06
Polémico: Pedro escolhe Marisa numa dinâmica, mas a mulher escolheu outra pessoa - Big Brother
03:23

Polémico: Pedro escolhe Marisa numa dinâmica, mas a mulher escolheu outra pessoa

22:51
Pós-Especial. Leandro e Inês entram em despique: «Não precisa de advogado de defesa» - Big Brother
04:37

Pós-Especial. Leandro e Inês entram em despique: «Não precisa de advogado de defesa»

22:13
Forte discussão entre Liliana e Inês: «Gostas de ser uma pessoa que não vale nada» - Big Brother
03:34

Forte discussão entre Liliana e Inês: «Gostas de ser uma pessoa que não vale nada»

22:08
Pedro Jorge desabafa com Cristina em relação a Marisa: «Deve-me proteger...» - Big Brother
02:32

Pedro Jorge desabafa com Cristina em relação a Marisa: «Deve-me proteger...»

22:03
Em chamas. Liliana dispara contra Marisa: «Tens duas caras» - Big Brother
04:07

Em chamas. Liliana dispara contra Marisa: «Tens duas caras»

21:59
Pedro Jorge não tem dúvidas: Marisa é dependente de Leandro - Big Brother
03:35

Pedro Jorge não tem dúvidas: Marisa é dependente de Leandro

21:55
Inédito: Liliana é acusada de ser manipuladora e responde à letra - Big Brother
03:12

Inédito: Liliana é acusada de ser manipuladora e responde à letra

21:53
Insultos e berros sem fim: Caos instalado entre Liliana e Leandro - Big Brother
03:46

Insultos e berros sem fim: Caos instalado entre Liliana e Leandro

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo - Big Brother

Diogo Bordin deixa Portugal para passar o Natal e o fim de ano no Brasil, mas garante que regressa em janeiro com novos projetos em Portugal.

Diogo Bordin recorreu às redes sociais para esclarecer os seguidores sobre a sua ausência temporária de Portugal. No domingo, dia 14 de dezembro, o ex-concorrente do Big Brother 2025 partilhou no Instagram que aquele era o seu “último dia em Portugal” em 2025, uma mensagem que rapidamente gerou preocupação entre alguns fãs.

Na mesma publicação, o modelo tratou de tranquilizar quem o acompanha, garantindo que a despedida é apenas momentânea. “Volto já no próximo mês”, assegurou, referindo-se ao regresso marcado para janeiro.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diogo Bordin (@dbordin)

 

O tema foi comentado no programa V+ Fama, transmitido esta terça-feira, dia 16, no V+ TVI. Adriano Silva Martins começou por esclarecer a situação: “Diogo Bordin abandonou Portugal. O modelo e ex-concorrente do Big Brother fez um anúncio nas redes sociais que deixou alguns fãs apreensivos. Mas não se assuste: o Diogo só vai passar o Natal ao Brasil.”

Também presente no painel, António Leal e Silva explicou os motivos da viagem e deixou uma nota descontraída sobre a decisão do jovem: “O Diogo foi para o Brasil passar o Natal com a família e o fim de ano, que no Brasil é muito animado. E eu acho que ele faz muito bem, porque ele cá ia morrer estúpido, não valia a pena estar aqui a passar o fim de ano, que não acontece nada.”

O comentador revelou ainda alguns detalhes do percurso antes de chegar ao destino final: “Nós almoçámos antes de ele se ir embora. Foi primeiro para Barcelona, vai ficar uns dias em Barcelona e depois sai de Barcelona para o Rio de Janeiro.” Segundo António Leal e Silva, Diogo Bordin chegou a ponderar novos desafios profissionais em Portugal, mas acabou por optar por viajar. “Não havendo dúvidas, ele seguiu para o Brasil e fez muito bem, porque vai estar com a família.”

Apesar da ausência, o futuro do ex-Big Brother continua ligado a Portugal. “Foi lá passar um tempo, mas fiquem descansados os fãs e as pessoas que gostam dele, porque ele vai voltar em janeiro para ficar. Ele quer ficar em Portugal, está com projetos em Portugal, está no bom caminho”, garantiu o comentador, sublinhando ainda o lado social e ativo de Diogo, visível através das redes sociais.

Veja, em cima, as galerias de imagens de Diogo Bordin, que preparámos para si.

Relacionados

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Fora do Secret Story, Dylan mostra-se ao lado de mulher especial: «A matar saudades»

Francisco Monteiro anuncia despedida: «É preciso olhar para os sítios certos»
Temas: Diogo Bordin António Leal e Silva Big Brother V+ Fama

Fora da Casa

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Há 6 min
Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Há 2h e 26min
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Há 2h e 41min
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Há 3h e 48min
Aos 48 anos, Cristina Ferreira faz desabafo sobre a sua forma física. E há uma foto reveladora

Aos 48 anos, Cristina Ferreira faz desabafo sobre a sua forma física. E há uma foto reveladora

Há 3h e 56min
Fora do Secret Story, Dylan mostra-se ao lado de mulher especial: «A matar saudades»

Fora do Secret Story, Dylan mostra-se ao lado de mulher especial: «A matar saudades»

Hoje às 10:31
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Há 3h e 48min
Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca

Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca

28 nov, 11:17
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Hoje às 09:53
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
02:55

Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»

Há 53 min
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

15 nov, 10:19
Ver Mais

Notícias

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Há 6 min
Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Há 2h e 26min
Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Há 2h e 52min
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Há 3h e 48min
Aos 48 anos, Cristina Ferreira faz desabafo sobre a sua forma física. E há uma foto reveladora

Aos 48 anos, Cristina Ferreira faz desabafo sobre a sua forma física. E há uma foto reveladora

Há 3h e 56min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Hoje às 09:50
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Hoje às 09:33
Francisco Macau revela problema de saúde: "Estas cicatrizes na minha barriga..."

Francisco Macau revela problema de saúde: "Estas cicatrizes na minha barriga..."

Hoje às 09:11
Liliana Almeida: "Está doente, irá precisar de uma intervenção cirúrgica. Peço ajuda com as vossas orações"

Liliana Almeida: "Está doente, irá precisar de uma intervenção cirúrgica. Peço ajuda com as vossas orações"

Hoje às 08:11
Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Ontem às 17:44
Ver Mais Outros Sites