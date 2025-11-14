O silêncio acabou! Diogo Bordin comenta reconciliação de Carolina Braga com ex-namorado

O antes e depois da entrada de Diogo Bordin na casa do Big Brother em imagens

Diogo Bordin quebrou o silêncio sobre a reconciliação de Carolina Braga com o ex-namorado. No V+ Fama desta sexta-feira, dia 14 de novembro, o ex-concorrente do Big Brother 2025 pronunciou-se pela primeira vez sobre a novidade.

Carolina Braga e Diogo Bordin conheceram-se e começaram a namorar ainda dentro da casa mais vigiada do País. E, dia 13 de agosto, anunciaram que decidiram seguir caminhos separados. Recentemente, Carolina Braga confirmou, através dos stories do Instagram, que está novamente apaixonada pelo ex-namorado, Diogo Ramos: «A vida levou-me de volta a quem sempre me fez bem - e isso basta para eu estar em paz e feliz».

Diogo Bordin comentou pela primeira vez o reatar da ex-namorada com um amor do passado. E, apesar de admitir ter sabido da notícia quando a mesma veio a público, o ex-concorrente, não deixou de recordar com carinho, aquilo que viveu com a jovem: «Ela é uma pessoa que eu ainda tenho muito carinho, a gente viveu uma coisa que só a gente sabe e o importante é que ela esteja feliz.»

O ex-concorrente deixou ainda uma mensagem de carinho à jovem: «Então se ela encontrou alguém que faz ela feliz, eu estou feliz também.» acrescentou.