Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18:45
Já namoram? Marisa faz confissão inédita sobre Fábio e Liliana
02:16

Já namoram? Marisa faz confissão inédita sobre Fábio e Liliana

18:23
Pedro e Vera dançam agarradinhos mesmo à frente de Marisa - a reação é imperdível
02:27

Pedro e Vera dançam agarradinhos mesmo à frente de Marisa - a reação é imperdível

18:04
Sem dó nem piedade. Marisa ataca Pedro Jorge: «Envolveste muito com o mulherio»
02:05

Sem dó nem piedade. Marisa ataca Pedro Jorge: «Envolveste muito com o mulherio»

17:59
Concorrentes perto do Segredo de Fábio. Liliana atira: «Estás a mudar de postura»
02:43

Concorrentes perto do Segredo de Fábio. Liliana atira: «Estás a mudar de postura»

17:48
Liliana insegura com Segredo de Fábio: «Tens de confiar»
02:18

Liliana insegura com Segredo de Fábio: «Tens de confiar»

17:41
Provocação ou falta de noção? Liliana usa perfume de Bruna
03:59

Provocação ou falta de noção? Liliana usa perfume de Bruna

17:32
Unidos contra Liliana? Strip de Bruno dá que falar e gera reações
03:39

Unidos contra Liliana? Strip de Bruno dá que falar e gera reações

17:11
Concílio dos nomeados: Joana ataca Mariana e Dylan não esquece Vera
03:26

Concílio dos nomeados: Joana ataca Mariana e Dylan não esquece Vera

17:05
Inédito: Ana Cristina não poupa críticas a Inês
02:16

Inédito: Ana Cristina não poupa críticas a Inês

16:49
Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»
03:06

Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»

16:09
Não nos metam ao barulho» Marisa fala pelo marido e gera reações
03:28

Não nos metam ao barulho» Marisa fala pelo marido e gera reações

16:07
Confusão generalizada: Marisa e Pedro contra Vera e Ana Cristina «O problema está em vocês»
06:02

Confusão generalizada: Marisa e Pedro contra Vera e Ana Cristina «O problema está em vocês»

15:30
Liliana e Fábio dão beijos 'calientes' em frente a Vera
03:27

Liliana e Fábio dão beijos 'calientes' em frente a Vera

15:18
Pedro chora com música especial. Marisa fica abalada
02:42

Pedro chora com música especial. Marisa fica abalada

14:54
Pedro tenta acalmar Marisa e declara o seu amor, mas recebe resposta torta
01:12

Pedro tenta acalmar Marisa e declara o seu amor, mas recebe resposta torta

14:52
Marisa avisa Pedro: «Já vi muitas relações acabarem por muito menos»
07:17

Marisa avisa Pedro: «Já vi muitas relações acabarem por muito menos»

13:44
Vera explica por que se afastou de Dylan - e tem a ver com a 'ex' do concorrente
03:36

Vera explica por que se afastou de Dylan - e tem a ver com a 'ex' do concorrente

13:38
Fábio e Vera unem-se contra Dylan: «Ele foi um porco»
04:22

Fábio e Vera unem-se contra Dylan: «Ele foi um porco»

13:15
Segredo em risco? Marisa tenta explicar assinatura de avião
03:18

Segredo em risco? Marisa tenta explicar assinatura de avião

13:10
Fábio e Liliana vivem momento romântico em frente de todos
01:41

Fábio e Liliana vivem momento romântico em frente de todos

12:34
Marisa não perdoa Pedro: «És um pinga amor falhado, eles têm razão»
03:19

Marisa não perdoa Pedro: «És um pinga amor falhado, eles têm razão»

12:04
Pedro e Marisa não resistem a um beijo, mas acabam a pedir justificações
01:40

Pedro e Marisa não resistem a um beijo, mas acabam a pedir justificações

11:37
Liliana é o alvo da manhã: «Tem a mania que é a rainha da cocada»
05:10

Liliana é o alvo da manhã: «Tem a mania que é a rainha da cocada»

11:28
Fábio prepara Liliana para a revelação do seu segredo: «Vai-te chocar»
02:52

Fábio prepara Liliana para a revelação do seu segredo: «Vai-te chocar»

11:25
Fábio incomodado com atitude de Liliana
05:06

Fábio incomodado com atitude de Liliana

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

  Secret Story
  • Há 1h e 24min
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível» - Big Brother

Diogo Bordin continua em Portugal e mostra-se ao lado de uma figura pública de referência.

Diogo Bordin ficou conhecido pela sua participação no Big Brother 2025 e pela história de amor que viveu ao lado de Carolina Braga. Os dois decidiram seguir caminhos diferentes cá fora, mas o modelo brasileiro continua em Portugal, e até já conheceu algumas figuras públicas do país.

Recentemente, Diogo Bordin surgiu numa fotografia ao lado da cantora Ágata, que é um ícone da música popular portuguesa. «Um jantar simpático com gente bonita», escreveu a cantora, na legenda desse mesmo retrato. O ex-concorrente do Big Brother também não ficou indiferente: «Foi um prazer conhecer a voz que ouvi tantas vezes nesse últimos meses! Uma pessoa incrível!»

Veja aqui o registo:

Esta não é a primeira vez que Diogo Bordin e Ágata se encontram. Os dois já jantaram na companhia de Cláudia Jacques e António Leal e Silva. Veja aqui a foto:

Temas: Diogo Bordin Famosos Carolina Braga

