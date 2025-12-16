De luto! Diogo Bordin desfeito em lágrimas após receber notícia avassaladora: «Morreu do nada»

Sabia? Protagonista das novelas de maior sucesso no Brasil é prima de Diogo Bordin. Veja as fotos

Diogo Bordin está de luto. O finalista do Big Brother 2025 viajava para Barcelona quando recebeu uma notícia avassaladora: morreu um dos seus grandes amigos.

«Hoje, o mundo ficou menos claro e gentil. Muito obrigado por seres um exemplo, Lu! Imensas saudades!», começou por dizer o modelo brasileiro, na legenda de duas fotografias que partilhou com o amigo, nos stories do Instagram.

«Estou um pouco triste hoje. Acabei de ficar a saber que um amigo meu - que eu achava que ia encontrar assim que chegasse ao Brasil - faleceu. Faz-nos pensar, não é? A vida é muito curta», adiantou.

Pode ver aqui a partilha:

Mais tarde, Diogo Bordin recorreu novamente àquela rede social e partilhou um vídeo em que se mostra lavado em lágrimas. «Já estou aqui em Barcelona. Queria aproveitar para deixar esta mensagem. Soube, a caminho, da morte do meu amigo. Foi uma viagem complicada. Gostava muito do Lu. Ele era um amigo. Um verdadeiro amigo. Ajudou-me muito, principalmente no ano passado. Era uma pessoa que sabia o que dizer na hora certa. Era uma pessoa feliz. Uma pessoa do bem. Ele morreu assim, do nada», disse.

«Não vou conseguir chegar a tempo do velório. Não vou conseguir chegar a tempo de nada. Nem sei o que dizer. Só que... a vida é muito curta. Queria estar lá agora para ir ao velório e encontrar-me com os amigos e a família dele», findou.