Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Diogo Cruz, mais conhecido por Dioguinho, tornou-se um dos rostos mais recordados da história do Secret Story. Na segunda edição do programa, em 2011, viveu um dos momentos mais marcantes dos Reality shows portugueses: Fanny Rodrigues, com quem namorava e que chegou a pedir em casamento, apaixonou-se por João Mota e terminou a relação em direto. O caso parou Portugal.

Apesar de nunca ter sido concorrente oficial nessa edição, Diogo Cruz esteve presente em várias galas. Na altura, tinha apenas 21 anos. Mais tarde, no Desafio Final, chegou a ser concorrente, numa altura em que já tinha refeito a sua vida com Vera Paxis.

14 anos depois, a vida mudou completamente. Diogo Cruz investiu na sua carreira na música sob o nome artístico DJ CruzBack e atua regularmente em várias discotecas do País, com especial presença em Oliveira de Azeméis. A nível pessoal, mantém a relação com Vera e é hoje pai de dois filhos: um menino de 12 e uma menina de 5 anos.