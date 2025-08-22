Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Ao Minuto

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante - Big Brother

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti» - Big Brother
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive» - Big Brother
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família - Big Brother
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

11:28
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!» - Big Brother
01:23

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

11:24
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades! - Big Brother
00:59

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

15:39
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte? - Big Brother
02:58

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

15:37
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)» - Big Brother
04:03

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

15:35
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…» - Big Brother
02:13

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

15:33
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo - Big Brother
02:32

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

15:31
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…» - Big Brother
01:21

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

15:29
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…» - Big Brother
02:26

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

15:26
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz - Big Brother
01:28

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

16:45
«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir - Big Brother

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

16:28
Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos - Big Brother

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

15:48
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende - Big Brother
06:00

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

10:16
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!» - Big Brother
01:21

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

10:13
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos - Big Brother
02:14

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

19:29
Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações - Big Brother

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

17:12
Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam - Big Brother

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

17:05
Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais - Big Brother

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

10:24
Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente - Big Brother

Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

19:35
Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada! - Big Brother

Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada!

19:34
Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho - Big Brother

Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho

16:49
Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…» - Big Brother

Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…»

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Ainda se lembra de Diogo Luís? Ele entrou na Casa dos Segredos 6 com o segredo «nunca conheci o meu pai e estou à procura dele», e acabou mesmo por o encontrar. Saiba tudo.

Diogo Luís tinha 25 anos quando participou na Secret Story – Casa dos Segredos 6, emitida em 2016. Entrou com o segredo «nunca conheci o meu pai e estou à procura dele» e, esta quinta-feira, 21 de agosto, esteve no Dois às 10 a recordar essa participação.

«Eu entrei com dois propósitos. O primeiro propósito era encontrar o meu pai, que era o meu segredo, e aconteceu, graças a Deus», começou por dizer.

Diogo Luís recordou o reencontro: «Recebi uma mensagem dele, no dia da gala final. E ele, pronto, disse que viu o programa, que não queria aparecer na televisão e queria estar privadamente comigo e conhecer-me, para explicar o que aconteceu, ouvir também o que é que eu já sabia, e o que é que já tinha acontecido. Marcámos um encontro e, mal o vi, disse: 'ele é o meu pai, não preciso de teste de ADN, ele é a minha versão mais velha'».

Hoje em dia, Diogo mantém uma relação muito próxima com o pai: «É uma relação muito próxima e com a família paterna também».

«É difícil explicar isto. Parecia que já tinha estado na minha vida, só que não. O meu pai e a minha família paterna são muito parecidos comigo ou eu com eles e eles também me receberam com muito calor. Passado é passado. Não guardo nada, não sou rancoroso», finalizou.

Veja aqui o vídeo do momento:

 

