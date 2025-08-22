Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Diogo Luís tinha 25 anos quando participou na Secret Story – Casa dos Segredos 6, emitida em 2016. Entrou com o segredo «nunca conheci o meu pai e estou à procura dele» e, esta quinta-feira, 21 de agosto, esteve no Dois às 10 a recordar essa participação.

«Eu entrei com dois propósitos. O primeiro propósito era encontrar o meu pai, que era o meu segredo, e aconteceu, graças a Deus», começou por dizer.

Diogo Luís recordou o reencontro: «Recebi uma mensagem dele, no dia da gala final. E ele, pronto, disse que viu o programa, que não queria aparecer na televisão e queria estar privadamente comigo e conhecer-me, para explicar o que aconteceu, ouvir também o que é que eu já sabia, e o que é que já tinha acontecido. Marcámos um encontro e, mal o vi, disse: 'ele é o meu pai, não preciso de teste de ADN, ele é a minha versão mais velha'».

Hoje em dia, Diogo mantém uma relação muito próxima com o pai: «É uma relação muito próxima e com a família paterna também».

«É difícil explicar isto. Parecia que já tinha estado na minha vida, só que não. O meu pai e a minha família paterna são muito parecidos comigo ou eu com eles e eles também me receberam com muito calor. Passado é passado. Não guardo nada, não sou rancoroso», finalizou.

Veja aqui o vídeo do momento: