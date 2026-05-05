Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Diogo Maia decidiu mudar de cenário depois de semanas intensas marcadas por polémicas em torno do triângulo amoroso vivido no Secret Story 10. Com Ariana ainda dentro da casa do Desafio Final, o ex-concorrente viajou até à Suíça, onde se encontra junto da família. E não só.

Apesar do afastamento, Diogo Maia continua ativo online e até já tem presença marcada num evento. Num vídeo divulgado por uma discoteca suíça, o ex-concorrente convida os seguidores a estarem presentes numa noite especial onde o próprio será um dos destaques.

«Passei aqui para vos dizer que vou estar presente no Inox Club na próxima sexta-feira, em Chaux-de-Fonds, na Suíça. Quero agradecer ao meu grande amigo JR pelo convite. Apareçam», afirmou.

Na publicação feita pela conta oficial do espaço, é ainda referido que a entrada será gratuita e que a noite promete animação ao som do DJ B-Wave, com a presença de Diogo Maia a partir das 23 horas.

Nas redes sociais, o futebolista tem mostrado alguns momentos desta nova fase, mais tranquila e longe do mediatismo. Num vídeo partilhado, revelou um lado mais sereno e introspectivo: «O meu primeiro dia por aqui. Foi um dia simples, mas cheio de momentos que ficam, comida boa, conversas que aquecem e aquela sensação de ‘casa’. Gratidão, sempre».

Depois de semanas marcadas por tensão e exposição mediática, esta viagem surge como uma pausa estratégica, mas também como uma forma de manter a ligação ao público, agora num registo diferente.