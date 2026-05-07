Quem é a mulher misteriosa dos vídeos de Diogo? Longe de Ariana, ex-concorrente é obrigado a justificar-se

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Entre rumores e especulações nas redes sociais, Diogo Maia viu-se obrigado a esclarecer a relação com Ariana Miranda, após surgir acompanhado por outra rapariga num vídeo recente.

Diogo Maia continua a dar que falar nas redes sociais. O ex-concorrente do Secret Story 10, da TVI, ficou cá fora enquanto a atual companheira, Ariana Miranda, regressou à casa mais vigiada do país para participar no Desafio Final.

A distância imposta pelo regresso da namorada ao reality show tem sido um dos temas mais comentados entre os fãs do casal. Esta semana, Diogo Maia surpreendeu os seguidores ao aparecer nas redes sociais ao lado de uma mulher, situação que rapidamente gerou uma onda de perguntas e especulação sobre o estado da sua relação com Ariana.

Sem rodeios, vários fãs questionaram nas caixas de comentários: «Estás com outra?» e «Quem é essa menina?».

Perante a curiosidade dos internautas, Diogo Maia decidiu esclarecer a situação e respondeu, entre risos: «Não, não estou com outra, não».

Já à segunda questão, sobre a identidade da pessoa, o ex-concorrente foi igualmente direto: «Esta menina é minha prima, é minha agente».

Veja o vídeo.

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