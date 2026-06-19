Diogo Maia desfaz-se de vez do passado com Eva Pais e dá passo importante ao lado de Ariana Miranda

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Diogo Maia e Ariana Miranda já vivem juntos. A revelação foi feita pelo casal que, apesar de ter tido um início de namoro bastante controverso, vive dias de pura felicidade longe dos holofotes e das câmaras do Secret Story.

O futebolista decidiu ir viver com a namorada, mas não estão na casa onde Diogo vivia com Eva antes de entrarem para a Casa dos Segredos 10. A nova casa fica entre Santa Maria da Feira e Baião, terra de Ariana, segundo o próprio contou à TV 7 Dias.

«A vida está boa, porque já tínhamos uma vida dentro da casa. Portanto, já conhecemos os hábitos de cada um. Tem sido bom», disse Diogo Maia, em declarações à referida publicação semanal.

O ex-concorrente fez ainda questão de referir que o facto de estarem a entender-se tão bem longe da casa mais vigiada do País só comprova que a relação de ambos sempre foi verdadeira. «Toda a gente achava que, quando saíssemos, cada um ia seguir a sua vida, mas não. Continuamos juntos, estamos felizes, estamos bem», findou.

Diogo Maia deixa assim tudo o que tinha a ver com Eva no passado. O concorrente já tinha devolvido os pertences da ex-namorada que ainda estavam na casa que os dois partilharam durante vários anos à própria e, agora, decidiu mesmo arranjar um novo espaço para viver este novo amor.