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Diogo Marcelino assume novo amor após fim da relação com Mafalda Diamond. E há uma fotografia que comprova

Diogo Marcelino assume novo amor após fim da relação com Mafalda Diamond. E há uma fotografia que comprova - Big Brother

Diogo Marcelino surpreende com fotografia misteriosa: há novo amor.

Depois de ter anunciado que a relação com Mafalda Diamond chegou ao fim, Diogo Marcelino voltou a despertar a curiosidade dos seguidores com uma partilha feita nos stories do Instagram.

Na imagem, o ex-concorrente do Secret Story e do Dilema surge acompanhado durante uma refeição de marisco. No entanto, foi a legenda que rapidamente chamou a atenção dos fãs: «O melhor marisco é o que sabe aMar, quando sabe a-mar».

O jogo de palavras levou muitos internautas a acreditar que Diogo poderá estar a viver um novo romance, até porque a fotografia deixa perceber que não estava sozinho.

A publicação surge pouco tempo depois de o ex-concorrente dos reality shows da TVI ter confirmado o fim da relação com Mafalda Diamond. Na altura, Diogo Marcelino garantiu que, neste momento, «não» namora e que está «sozinho».

Apesar disso, esta nova partilha voltou a levantar dúvidas entre os seguidores, que não demoraram a especular sobre a identidade da pessoa que o acompanhava e se o empresário poderá estar, afinal, a dar uma nova oportunidade ao amor.

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E não é a primeira vez que Diogo mostra a companhia especial...

Depois de vários meses a viver uma fase mais discreta no que diz respeito à vida amorosa, um conhecido ex-concorrente da TVI voltou a dar que falar nas redes sociais. Uma simples fotografia partilhada nas últimas horas foi suficiente para assumir um novo amor. 

O protagonista é Diogo Marcelino, ex-concorrente do Secret Story, que parece ter voltado a encontrar o amor depois de ter confirmado o fim da relação com Mafalda Diamond.

Através de uma storie publicada no Instagram, Diogo mostrou um momento íntimo com uma mulher cuja identidade optou por não revelar. Sem qualquer legenda ou explicação, a imagem acabou por dizer mais do que mil palavras.

Na fotografia, o antigo concorrente surge muito próximo da alegada companheira, enquanto ambos partilham uma ostra. A troca de olhares e a proximidade entre os dois deixam transparecer uma cumplicidade tipicamente associada a um casal.

Embora Diogo Marcelino não tenha feito qualquer anúncio oficial, a publicação foi interpretada pelos seguidores como uma forma discreta de assumir que voltou a estar apaixonado.

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Recorde-se que o ex-concorrente viveu uma relação com Mafalda Diamond, romance que nasceu no universo dos reality shows da TVI e que conquistou muitos fãs. No entanto, a história de amor chegou ao fim, tendo ambos seguido caminhos distintos.

Agora, tudo indica que Diogo Marcelino iniciou uma nova etapa na sua vida sentimental. Para já, mantém o mistério em torno da identidade da mulher que surge na fotografia, mas a imagem já está a dar que falar e a despertar a curiosidade dos seguidores, que não ficaram indiferentes à cumplicidade demonstrada pelo casal.

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