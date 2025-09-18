Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Diogo Navy surpreende ao lado de Dua Lipa

Conhecido por fotografar algumas das maiores estrelas da televisão portuguesa, Diogo Navy viveu recentemente um momento que ficará para sempre na memória: o fotógrafo encontrou-se com a cantora internacional Dua Lipa, em Nova Iorque.

Além de assistir a um dos concertos da artista, o profissional teve a oportunidade de tirar fotografias com a cantora e até de gravar um vídeo especial, no qual surge a receber um abraço de Dua Lipa.

Fotógrafo das estrelas portuguesas

Diogo Navy tem construído uma carreira de destaque, estando frequentemente presente em grandes produções televisivas, incluindo as galas do Secret Story.

Ao longo do seu percurso, já captou imagens de Cristina Ferreira, Bruna Gomes, Bernardo Sousa, Cláudio Ramos, Paulo Pires, Margarida Corceiro e Mafalda Castro, entre muitos outros nomes conhecidos do público português.

Viagem a Nova Iorque com João Pereira

A experiência inesquecível aconteceu durante uma viagem a Nova Iorque, onde Diogo Navy esteve acompanhado de João Pereira, colaborador da TVI. Foi nesse contexto que o fotógrafo marcou encontro com Dua Lipa e registou os momentos que partilhou com a cantora.

Um momento para recordar

O encontro rapidamente se tornou destaque nas redes sociais de Diogo Navy, que somou mensagens de admiração e entusiasmo dos seguidores, orgulhosos por ver o fotógrafo português ao lado de uma das maiores artistas da atualidade.