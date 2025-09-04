Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Diogo Semedo, o carismático “alentejano” da Casa dos Segredos 6, voltou a aparecer em televisão e está muito diferente. O ex-concorrente, que conquistou o segundo lugar na edição de 2016 do reality show da TVI, foi um dos convidados do Dois às 10, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O antigo participante, que tinha apenas 19 anos quando entrou na casa mais vigiada do País, falou sobre a vida após o Secret Story, o impacto da fama repentina e os motivos que o levaram a entrar no programa. «Nunca mais ninguém soube nada de mim até hoje», começou por dizer, entre sorrisos.

Diogo Semedo entrou na Casa dos Segredos com o segredo “Sou campeão nacional de atletismo” e rapidamente se tornou uma das figuras mais populares da temporada. Hoje, com 28 anos, vive em Madrid, onde trabalha há mais de três anos, mas garante que nunca esqueceu a experiência que o lançou para o estrelato.

Durante a conversa, o ex-concorrente revelou que o objetivo inicial era conseguir pagar o curso universitário, depois de ter perdido a bolsa de estudos. Um detalhe curioso é que os pais só souberam da sua participação depois de ele já estar dentro da casa.

Já fora do jogo, Diogo viveu o auge da popularidade na sua terra natal: «Na altura foi uma loucura em Elvas, até fui rei do Carnaval», recordou com orgulho.

A presença de Diogo Semedo no Dois às 10 surge numa altura em que o Secret Story está prestes a regressar à TVI, trazendo de volta à memória os rostos que marcaram o formato ao longo dos anos.

