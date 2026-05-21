Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista

Diogo Semedo foi um dos rostos mais populares do Secret Story 6 e chegou mesmo à final do reality show da TVI, terminando a edição em segundo lugar. Na altura, conquistou muitos fãs com a sua personalidade e sotaque alentejano e tornou-se um verdadeiro fenómeno entre os seguidores do programa.

No entanto, após o fim da aventura televisiva, acabou por se afastar das luzes da ribalta e da exposição mediática. Ao contrário de outros ex-concorrentes que continuaram ligados ao mundo da televisão e das redes sociais, Diogo Semedo optou por uma vida mais discreta e longe do mediatismo.

Agora, cerca de 10 anos depois, voltámos a descobri-lo e há um detalhe que não passa despercebido: a mudança física. O ex-concorrente surge atualmente muito mais musculado e encorpado do que na altura em que entrou no reality show, mostrando uma transformação evidente que tem surpreendido quem acompanhou o seu percurso no programa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si para ver como está hoje Diogo Semedo.