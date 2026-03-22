A noite que todos esperavam: Finalmente a sós, Eva e Diogo enfrentam a verdade e Ariana conta a sua versão

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

A gala deste domingo, dia 22 de março, promete ser uma das mais intensas desta edição. Expulsão garantida, confronto a dois e a primavera a invadir a casa mais vigiada do país: Há muito para acompanhar esta noite no Secret Story.

Eva e Diogo vão encontrar-se pela primeira vez no confessionário, frente a frente, com acesso a imagens exclusivas da última semana. A grande questão mantém-se: depois de ver tudo o que se passou entre Diogo e Ariana, Eva vai continuar a perdoar o namorado? O que terão a dizer um ao outro? A Gala desta noite promete dar resposta a todas estas perguntas.

Além do casal, vamos poder ouvir também a versão de Ariana.

Além da expulsão e do confronto, a chegada da primavera traz consigo um novo desafio para os concorrentes, com as “alergias” a prometem complicar a vida na casa.

Não lhe faltam motivos para assistir à Gala desta noite. Hélder, Norberto e Tiago estão em risco e um deles abandona esta noite a casa mais vigiada do País. Continue a votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08

Norberto - 761 20 20 14

Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.