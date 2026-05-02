'Afastado' de Ariana, Diogo surge em companhia especial e lança provocação: «Relacionamento sem polémicas...»

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Diogo Maia reencontrou-se com uma pessoa muito especial. Afastado da ex-namorada Eva e da atual companheira Ariana (que está no Desafio Final), o ex-concorrente mostrou-se em boa companhia e aproveitou para lançar uma provocação.

Esta sexta-feira, 1 de maio, Diogo publicou uma história no Instagram em que surge ao lado do seu barbeiro. «O único relacionamento sem polémicas», escreveu na legenda da partilha, à qual acrescentou emojis a rir.

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Diogo e Eva já se encontraram fora do Secret Story? A confissão que está a gerar burburinho: «Está tudo resolvido»

Diogo decidiu «matar a curiosidade» dos fãs e abriu uma caixa de perguntas no seu Instagram. Um internauta quis saber se o ex-concorrente do Secret Story 10 já devolveu as coisas a Eva, a ex-namorada, e o jovem não se inibiu de responder.

«Já devolveste as coisas da Eva?», perguntou um fã. A pergunta surge porque Eva referiu, na entrevista que concedeu ao Dois às 10, que «a única coisa que falta» resolver com o ex-namorado é «deixarem ir buscar as minhas coisas».

Diogo tinha dito, no podcast The Leite Show, de Flávio Furtado, que já tinha devolvido tudo a Eva e o contraditório da jovem gerou burburinhos. «Obviamente que houve aí uns boatos a dizer que eu era mentiroso, que não tinha devolvido as coisas à Eva. Eu achava que sim, porque quando saí da casa já não tinha as coisas da Eva no meu quarto. Isso foi a minha família que tratou, eles guardaram tudo que fosse da Eva e guardaram na garagem para quando eu saísse as devolver», começou por justificar Diogo, num story do Instagram.

«Quando cheguei a casa, vi que elas já não estavam, então supus que já tivessem devolvido. Mas isso já está tudo resolvido, já devolvi tudo o que tinha a devolver à Eva e está tudo tratado», esclareceu.

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