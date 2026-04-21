«Afinal estão juntos»: Diogo e Ariana apanhados em saída noturna. E estas fotos são a prova

Ariana e Diogo estão novamente a dar que falar fora da casa do Secret Story. Desta vez, os dois ex-concorrentes foram apanhados juntos numa saída noturna, o que rapidamente incendiou as redes sociais e levantou suspeitas sobre a relação que os une.

As imagens começaram a circular no X (antigo Twitter), onde um utilizador partilhou fotografias dos dois numa discoteca do Norte do país. “Diogo e Ariana afinal estão juntos. Ontem foram sair à noite à Boïte no Porto”, pode ler-se na legenda que acompanha a publicação, que se tornou rapidamente viral.

A presença dos dois no mesmo espaço e em clima aparentemente descontraído não passou despercebida aos fãs do programa, que têm acompanhado atentamente todos os passos dos ex-concorrentes desde o fim da experiência televisiva.

Recorde-se que, dentro da casa, Ariana e Diogo mantiveram uma relação próxima. Esta saída noturna vem agora alimentar rumores de que os dois podem ter assumido o namoro, sobretudo numa altura em que Diogo parece ter encerrado definitivamente o capítulo com a ex-namorada Eva.

Para já, nem Ariana nem Diogo confirmaram nada, mantendo o silêncio sobre o assunto. Ainda assim, a cumplicidade demonstrada fora das câmaras continua a dar que falar e promete manter os fãs atentos aos próximos desenvolvimentos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Diogo e Ariana.