Ariana não sabe, mas Diogo está envolvido em nova polémica com mulheres. Ex-concorrente dá 'murro na mesa'

As saídas à noite de Diogo têm sido notícia e todos os seus passos estão a ser analisados. O ex-concorrente, que se envolveu com Ariana na anterior edição, enquanto ainda namorada com Eva, vê-se envolvido em mais uma polémica. Mas agora, Diogo está cá fora e Ariana está fechada na casa do Desafio Final.

Um vídeo em que aparece a dançar junto a duas raparigas está a dar que falar e Diogo sentiu-se obrigado a vir esclarecer tudo.

«Bem, isto também, esta pergunta foi das que mais houve. Se eu traí a Ariana? Não, malta, eu não traí a Ariana», garantiu. «Aquele vídeo que apareceu aí nas redes sociais foi eu a divertir-me com os meus amigos e também com alguns familiares da Ariana. Eles estavam presentes. Não houve qualquer tipo de traição. Simplesmente estavam duas raparigas à beira do DJ e chamaram-me para ir ouvir a música e dançar», explicou.

«Simplesmente isso. Não houve qualquer tipo de contacto com as raparigas, nem de relacionamento, nem nada disso. Não houve absolutamente nada (…) não traí a Ariana», frisou.