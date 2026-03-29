As palavras de Diogo que chocaram Eva: «A pessoa mais importante para mim é…»

A gala deste domingo do Secret Story está a ser marcada por desenvolvimentos na história que envolve Diogo, Eva e Ariana. E no meio da troca de argumentos, há uma frase que deixou Eva em choque. O momento aconteceu quando Cristina Ferreira questionou Diogo, o ex-namorado de Eva, «porque não se afastou de Ariana» quando esta lhe deu oportunidade.

«A Ariana é a pessoa mais importante para mim aqui dentro, neste momento. E na altura já o era», respondeu Diogo.

Eva não escondeu a cara de espanto e exclamou: «Eu pensei que tinha ouvido mal».

Questiona pela apresentadora, Eva garantiu que ainda colocava o ex-namorado no pódio: «O Diogo continua a ser a pessoa mais importante».

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