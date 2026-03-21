Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

A tensão na casa do Secret Story 10 continua a crescer, e Catarina Miranda é uma das vozes mais críticas cá fora. A ex-concorrente voltou a comentar o comportamento de Diogo em relação a Eva e deixou duras críticas que estão a dar que falar.

Indignada com a proximidade entre Diogo e Ariana, Catarina Miranda não escondeu a revolta e foi direta: «Vou-vos dizer uma coisa, aquele Diogo, eu se fosse mãe dele, eu entrava lá dentro, espetava-lhe dois estalos na cara, puxava-o pelas orelhas e arrastava-o para casa».

Catarina recordou o confronto no confessionário e mostrou-se surpreendida com a continuidade da relação entre os dois concorrentes: «Depois do confessionário com a Cristina, depois de tudo, aquele ser humano vai dormir outra vez com ela».

Sem meias palavras, questionou ainda o estado emocional dos participantes: «Eles não estão bem. Será que estes concorrentes passaram nos testes do psicólogo?». A terminar, reforçou a crítica de forma contundente: «Eu acho que estes não tiveram testes no psicólogo, não é possível».

As palavras de Catarina Miranda estão a gerar reações nas redes sociais e prometem continuar a alimentar a polémica em torno desta edição do programa.

O polémico triângulo: Fique a par de tudo

A relação de Diogo e Eva está cada vez mais fragilizada na casa do Secret Story 10. Na noite desta quinta-feira, 19 de março, o concorrente desabou em lágrimas numa conversa a sós com a namorada e acabou por fazer uma confissão inesperada: Diogo beijou Ariana por iniciativa própria. O concorrente entrou na Casa com a namorada de 5 anos, mas "não consegue" afastar-se de outra concorrente.

Visivelmente emocionado, o concorrente começou por admitir que não está bem consigo próprio, confessando sentir-se «horrível, porco, nojento» e deixando no ar que tinha ultrapassado limites ao dizer ter feito coisas que não queria ter feito. Perante isto, Eva foi direta e quis saber a verdade, questionando «Deste-lhe algum beijo?», ao que o concorrente confirmou «Ontem, à noite», embora tenha tentado travar o tema com um «Mas não quero falar disto».

A conversa tornou-se ainda mais tensa quando Eva tentou perceber o que esteve por trás do momento, mas Diogo mostrou-se confuso sobre os sentimentos que nutre por Ariana, admitindo «Não sei, não sei», garantindo apenas: «Não vim para aqui para te magoar» e que não era essa a sua intenção. Ainda assim, acabou por justificar o beijo com um impulso difícil de controlar, explicando «Foi um momento. A falta, a carência, não sei explicar».

Num dia emocional dentro da casa, marcado pelas homenagens do Dia do Pai, o concorrente mostrou-se mais vulnerável e procurou apoio em Eva, mas acabou por trazer ainda mais dúvidas para a relação. Diogo assumiu que está confuso em relação ao que sente por Ariana, confessando «Não sei», embora tenha sublinhado que esse sentimento «não é igual» ao que sente pela namorada.

No meio da conversa, deixou ainda outra revelação no ar ao admitir que fez «coisas que não queria ter feito», aumentando a incerteza sobre o que realmente aconteceu.

Nas redes sociais, está instalada a polémica. Os internautas apelam a Eva para que tenha «amor próprio» e que «deixe o namorado».

Entre lágrimas, dúvidas e sentimentos à flor da pele, a relação de Diogo e Eva entra agora numa fase decisiva dentro da casa mais vigiada do país.