Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

13:38
Ariana canta em alto e bom som: «Esta noite na minha cama disseste que sim» - Big Brother
01:24

Ariana canta em alto e bom som: «Esta noite na minha cama disseste que sim»

11:39
Beijos, carinhos e lençóis a abanar. Diogo e Ariana não se largam - Big Brother
05:45

Beijos, carinhos e lençóis a abanar. Diogo e Ariana não se largam

11:37
Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara» - Big Brother

Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

11:16
Diogo e Ariana começam a manhã agarrados na cama: «Com tudo apagado era bom era» - Big Brother
04:56

Diogo e Ariana começam a manhã agarrados na cama: «Com tudo apagado era bom era»

11:01
À vista de todos. Diogo e Eva trocam carícias matinais - Big Brother
02:51

À vista de todos. Diogo e Eva trocam carícias matinais

10:54
No meio da polémica, Eva e Diogo trocam beijo às escondidas - Big Brother
01:29

No meio da polémica, Eva e Diogo trocam beijo às escondidas

03:00
João conta a Norberto o motivo do fim do envolvimento com Catarina: «Não curti da cena que aconteceu» - Big Brother
07:54

João conta a Norberto o motivo do fim do envolvimento com Catarina: «Não curti da cena que aconteceu»

02:54
Diogo beija Eva e minutos depois Ariana coloca-lhe creme nos lábios - Big Brother
01:29

Diogo beija Eva e minutos depois Ariana coloca-lhe creme nos lábios

02:29
«Ela implorou que eu a assumisse» Norberto fala com João sobre Catarina - Big Brother
07:12

«Ela implorou que eu a assumisse» Norberto fala com João sobre Catarina

02:04
João conta a Norberto tudo sobre relação que teve com Catarina - Big Brother
07:12

João conta a Norberto tudo sobre relação que teve com Catarina

01:59
João "entrega" segredo a Eva? «Tem a ver com público...» - Big Brother
01:31

João "entrega" segredo a Eva? «Tem a ver com público...»

01:45
Choro de desespero. Eva implora ao namorado Diogo que saia da cama de Ariana - Big Brother
01:44

Choro de desespero. Eva implora ao namorado Diogo que saia da cama de Ariana

01:31
Não se largam. Diogo e Ariana de mãos dadas durante Especial do Secret Story - Big Brother
01:04

Não se largam. Diogo e Ariana de mãos dadas durante Especial do Secret Story

01:15
Diogo pega nas cuecas de Ariana. E até vai mais longe - Big Brother
02:43

Diogo pega nas cuecas de Ariana. E até vai mais longe

01:04
Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...» - Big Brother
03:19

Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...»

00:59
Eva pede a Diogo que se afaste de Ariana, mas o namorado recusa: «É uma pessoa que eu gosto» - Big Brother
04:22

Eva pede a Diogo que se afaste de Ariana, mas o namorado recusa: «É uma pessoa que eu gosto»

00:44
Eva confronta novamente Diogo sobre Ariana: «O que me custa é dizeres que estavas confuso» - Big Brother
05:43

Eva confronta novamente Diogo sobre Ariana: «O que me custa é dizeres que estavas confuso»

00:38
Eva conversa com Diogo sobre Ariana: «Eu não me importo com um beijo» - Big Brother
02:26

Eva conversa com Diogo sobre Ariana: «Eu não me importo com um beijo»

00:19
Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê» - Big Brother
04:34

Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

00:07
Eva e Diogo tomam banho juntos. E Ariana não tarda a juntar-se - Big Brother
07:28

Eva e Diogo tomam banho juntos. E Ariana não tarda a juntar-se

22:50
Eva tem momento a sós com Diogo e Ariana aparece de repente - Big Brother
05:03

Eva tem momento a sós com Diogo e Ariana aparece de repente

22:17
Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque - Big Brother

Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque

22:12
Ricardo João escolhe Ana para almoço romântico. E acabam bastante próximos - Big Brother
02:59

Ricardo João escolhe Ana para almoço romântico. E acabam bastante próximos

22:08
Viral: concorrentes descobrem que Ricky e Liliana são casados e as reações são imperdíveis - Big Brother
02:57

Viral: concorrentes descobrem que Ricky e Liliana são casados e as reações são imperdíveis

22:07
Hélder descobre o segredo de Liliana e estas foram todas as reações na Casa - Big Brother
02:57

Hélder descobre o segredo de Liliana e estas foram todas as reações na Casa

Acompanhe ao minuto

Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara» - Big Brother

Entrou com a namorada, mas está a ganhar sentimentos por outra concorrente. Diogo assume ter beijado Ariana e mostra-se "confuso". E cá fora gera indignação.

A tensão na casa do Secret Story 10 continua a crescer, e Catarina Miranda é uma das vozes mais críticas cá fora. A ex-concorrente voltou a comentar o comportamento de Diogo em relação a Eva e deixou duras críticas que estão a dar que falar.

Indignada com a proximidade entre Diogo e Ariana, Catarina Miranda não escondeu a revolta e foi direta: «Vou-vos dizer uma coisa, aquele Diogo, eu se fosse mãe dele, eu entrava lá dentro, espetava-lhe dois estalos na cara, puxava-o pelas orelhas e arrastava-o para casa».

Catarina recordou o confronto no confessionário e mostrou-se surpreendida com a continuidade da relação entre os dois concorrentes: «Depois do confessionário com a Cristina, depois de tudo, aquele ser humano vai dormir outra vez com ela».

Sem meias palavras, questionou ainda o estado emocional dos participantes: «Eles não estão bem. Será que estes concorrentes passaram nos testes do psicólogo?». A terminar, reforçou a crítica de forma contundente: «Eu acho que estes não tiveram testes no psicólogo, não é possível».

As palavras de Catarina Miranda estão a gerar reações nas redes sociais e prometem continuar a alimentar a polémica em torno desta edição do programa.

 

O polémico triângulo: Fique a par de tudo

A relação de Diogo e Eva está cada vez mais fragilizada na casa do Secret Story 10. Na noite desta quinta-feira, 19 de março, o concorrente desabou em lágrimas numa conversa a sós com a namorada e acabou por fazer uma confissão inesperada: Diogo beijou Ariana por iniciativa própria. O concorrente entrou na Casa com a namorada de 5 anos, mas "não consegue" afastar-se de outra concorrente.

Visivelmente emocionado, o concorrente começou por admitir que não está bem consigo próprio, confessando sentir-se «horrível, porco, nojento» e deixando no ar que tinha ultrapassado limites ao dizer ter feito coisas que não queria ter feito. Perante isto, Eva foi direta e quis saber a verdade, questionando «Deste-lhe algum beijo?», ao que o concorrente confirmou «Ontem, à noite», embora tenha tentado travar o tema com um «Mas não quero falar disto».

A conversa tornou-se ainda mais tensa quando Eva tentou perceber o que esteve por trás do momento, mas Diogo mostrou-se confuso sobre os sentimentos que nutre por Ariana, admitindo «Não sei, não sei», garantindo apenas: «Não vim para aqui para te magoar» e que não era essa a sua intenção. Ainda assim, acabou por justificar o beijo com um impulso difícil de controlar, explicando «Foi um momento. A falta, a carência, não sei explicar».

Num dia emocional dentro da casa, marcado pelas homenagens do Dia do Pai, o concorrente mostrou-se mais vulnerável e procurou apoio em Eva, mas acabou por trazer ainda mais dúvidas para a relação. Diogo assumiu que está confuso em relação ao que sente por Ariana, confessando «Não sei», embora tenha sublinhado que esse sentimento «não é igual» ao que sente pela namorada.

No meio da conversa, deixou ainda outra revelação no ar ao admitir que fez «coisas que não queria ter feito», aumentando a incerteza sobre o que realmente aconteceu.

Nas redes sociais, está instalada a polémica. Os internautas apelam a Eva para que tenha «amor próprio» e que «deixe o namorado».

Entre lágrimas, dúvidas e sentimentos à flor da pele, a relação de Diogo e Eva entra agora numa fase decisiva dentro da casa mais vigiada do país.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque

Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo

De férias, Filipe Delgado mostra os músculos… apenas de cuecas

Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»
Temas: Diogo Ariana Catarina Miranda

Opinião

Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...»

Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...»

Hoje às 01:04
Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

Hoje às 00:19
João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

Ontem às 00:35
Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

19 mar, 00:38
Diana Lopes 'ataca' Diogo com tudo: «Manipulação pura. Está-se a marimbar para a namorada»

Diana Lopes 'ataca' Diogo com tudo: «Manipulação pura. Está-se a marimbar para a namorada»

19 mar, 00:35
Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

17 mar, 09:29
Mais Opinião

Mais Vistos

Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque

Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque

Ontem às 22:17
Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

19 mar, 18:04
Beijos, carinhos e lençóis a abanar. Diogo e Ariana não se largam
05:45

Beijos, carinhos e lençóis a abanar. Diogo e Ariana não se largam

Há 2h e 53min
Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»

Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»

Ontem às 17:20
À vista de todos. Diogo e Eva trocam carícias matinais
02:51

À vista de todos. Diogo e Eva trocam carícias matinais

Há 3h e 31min
Ver Mais

Notícias

Como estão Pedro Jorge e Marisa? Há uma nova declaração pública que está a emocionar

Como estão Pedro Jorge e Marisa? Há uma nova declaração pública que está a emocionar

Há 1h e 37min
Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

Há 2h e 55min
Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque

Alerta Botão dos Segredos: Casal é descoberto e casa fica em choque

Ontem às 22:17
Norberto carrega no botão dos segredos e a Casa treme. Um dos maiores mistérios perto da verdade

Norberto carrega no botão dos segredos e a Casa treme. Um dos maiores mistérios perto da verdade

Ontem às 19:26
Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo

Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo

Ontem às 18:34
Ver Mais Notícias

Opinião

Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

Catarina Miranda arrasa Diogo do Secret Story: «Espetava-lhe dois estalos na cara»

Há 2h e 55min
Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...»

Diogo e Ariana: o que aconteceu debaixo dos lençóis? Comentadores denunciam: «Estava-lhe a mexer no...»

Hoje às 01:04
Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

Teresa Silva o triângulo Diogo, Ariana e Eva: «Continua a fingir que não vê»

Hoje às 00:19
João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

João Ricardo usa ironia implacável para 'atacar' Diogo: «Parabéns a este ser humano...»

Ontem às 00:35
Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

19 mar, 00:38
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo
03:21

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo

17 mar, 21:54
Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»
01:47

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»

14 mar, 17:55
Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»
01:55

Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»

14 mar, 17:44
Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»
02:19

Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»

14 mar, 17:23
Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»
02:17

Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

14 mar, 16:55
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Como estão Pedro Jorge e Marisa? Há uma nova declaração pública que está a emocionar

Como estão Pedro Jorge e Marisa? Há uma nova declaração pública que está a emocionar

Há 1h e 37min
Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»

Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»

Ontem às 17:20
De férias, Filipe Delgado mostra os músculos… apenas de cuecas

De férias, Filipe Delgado mostra os músculos… apenas de cuecas

Ontem às 13:07
Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

19 mar, 18:27
Operação Biquíni 2026: As dicas preciosas de Cristina Ferreira para perder peso até ao verão

Operação Biquíni 2026: As dicas preciosas de Cristina Ferreira para perder peso até ao verão

19 mar, 15:38
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados
01:51

Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados

Ontem às 12:54
Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca
01:19

Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca

Ontem às 12:43
De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
03:17

De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis

19 mar, 16:18
Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
02:06

Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral

19 mar, 15:46
Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

19 mar, 14:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Eu e o meu namorado": longe de Portugal, Bárbara Parada apresenta pessoa especial!

"Eu e o meu namorado": longe de Portugal, Bárbara Parada apresenta pessoa especial!

Há 3h e 24min
Bárbara Parada depara-se com contratempo fora de Portugal: "O primeiro da minha vida"

Bárbara Parada depara-se com contratempo fora de Portugal: "O primeiro da minha vida"

Ontem às 15:23
Sónia Jesus cala os críticos com conquista: «Transformei polémica em poder»

Sónia Jesus cala os críticos com conquista: «Transformei polémica em poder»

Ontem às 10:45
Francisco Monteiro encerra aniversário em sítio especial: veja a imagem!

Francisco Monteiro encerra aniversário em sítio especial: veja a imagem!

Ontem às 10:15
"Este sonho também é vosso": Sónia Jesus lança bomba... e famosos ficam em êxtase!

"Este sonho também é vosso": Sónia Jesus lança bomba... e famosos ficam em êxtase!

19 mar, 18:15
Ver Mais Outros Sites