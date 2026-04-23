Comentadora 'arrasa' atitude de Diogo e Ariana fora da casa: «Que nojo»

A proximidade entre Diogo e Ariana voltou a estar em destaque depois de a revista TV 7 Dias ter divulgado fotografias dos dois aos beijos em público. As imagens foram captadas durante um encontro de ex-concorrentes do Secret Story 10, realizado em Carnaxide.

O assunto acabou por ser comentado na rubrica Conversas de Café do programa “Dois às 10”, da TVI. Durante a conversa, Cláudio Ramos começou por salientar que o casal não tentou esconder a relação. “Não quiseram esconder isto de ninguém”, afirmou o apresentador.

Cinha Jardim, por sua vez, mostrou outra perspetiva sobre a situação. «Não se vai para uma discoteca dançar aos beijos e aos abraços quando sabem… embora eles não sejam umas pessoas conhecidas, não eram», disse. Cláudio Ramos discordou da análise e respondeu: «Eles são umas pessoas conhecidas, agora já são, toda a gente os conhece. Nós ao pé deles somos nada. Cinha, é verdade.»

A comentadora acabou por esclarecer que se referia sobretudo ao mediatismo associado aos participantes de reality shows. «Desculpem, não é verdade. Eles vão durar dois meses e acabou», afirmou inicialmente, acrescentando depois: «Não é eles, não como casal, porque vai começar já outro e as pessoas esquecem-se. Mas não interessa, isto foi muito badalado, foi muito falado na altura e eles não estiveram nada escondidos. Eu acho que eles fizeram lindamente.»

Noutro momento da conversa, ao observarem novamente a capa da revista, Adriano Silva Martins comentou: «Vê-se até a língua. Desculpem, eles estão cheios de vontade.» Cinha Jardim reagiu de imediato: «Que nojo. Não, ela é que está de boca aberta.»

O comentador insistiu na descrição das imagens e afirmou: «Vê-se tudo.» A comentadora manteve a sua opinião e contrapôs: «Não, não vejo. Ela parece um peixinho de boca aberta.»