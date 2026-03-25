Cristina Ferreira confronta Diogo e não tem para onde fugir. Estas foram as confissões que ninguém esperava

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Cristina Ferreira confronta Diogo pela primeira vez desde o término da relação. No Especial desta quarta-feira, dia 25 de março, o concorrente admitiu tudo o que tem vindo a sentir.

No confessionário, Diogo tinha já revelado que não era justo continuar a magoar Eva, sobretudo porque sente que Eva o ama mais do que ele a ela. Uma confissão que surpreendeu, mas que esconde uma contradição difícil de ignorar: apesar de ter terminado a relação, o concorrente não conseguiu esconder que é com ela que vê o futuro.

Já em frente a Cristina Ferreira, Diogo aproveitou ainda para defender Ariana, deixando claro que a amiga não fazia ideia de que a sua namorada seria Eva.