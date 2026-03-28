Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»

A manhã deste sábado, 28 de março, começou tudo menos tranquila na casa mais vigiada do país, com Diogo e Ariana no centro das atenções. Depois de ter terminado recentemente uma relação de cinco anos com Eva, o concorrente parece estar a viver uma nova fase e a aproximação à colega não passou despercebida nas redes sociais.

Durante a noite, Diogo acabou por se deitar na cama de Ariana, onde trocaram sussurros e vários miminhos. Houve, no entanto, um momento em particular que chamou a atenção dos fãs mais atentos.

Já debaixo dos lençóis, foi possível ouvir um som que muitos interpretaram como um beijo na boca, o que rapidamente levantou suspeitas sobre a natureza desta relação. Entre cumplicidade e gestos discretos, cresce a dúvida dentro e fora da casa. Será ainda apenas amizade ou o início de algo mais?

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Em lágrimas, Eva pede que Diogo siga em frente: «Não somos obrigados a amar a mesma pessoa a vida toda»

Depois do término da relação, Eva e Diogo protagonizaram mais um momento marcante no Secret Story 10. A concorrente teve uma conversa esclarecedora com o ex-namorado, onde lhe pediu claramente para seguir em frente e viver a vida que quer, sem ela.

Antes da conversa, num momento a sós com João, Eva já tinha manifestado a intenção de esclarecer tudo com Diogo: «Eu ainda vou falar com ele, porque eu quero que ele avance. Na cabeça dele ele ainda quer provar que quer crescer e ser um dia o homem que eu mereço».

«Depois disto? Faz sentido para ti?», questionou João. Eva respondeu sem rodeios: «Era o que eu queria, mas queria agora, depois já vai tarde».

Mais tarde, Eva dirigiu-se então a Diogo: «Sinto que não há muito a falar a não ser o que já é óbvio para nós. Sabes que não me mereces e tudo foi consciente, tudo foi pensado e tu acabaste por não me escolher a mim».

«Tu sabias que não podias ter as duas coisas. Não nos devemos enganar a nenhum dos dois, tu não me deves enganar e dizer coisas. Muito provavelmente o amor que tu tinhas já não era o mesmo, até antes disto», afirmou a concorrente.

Diogo ainda tentou: «Eventualmente se o destino assim o quiser, espero um dia», mas Eva interrompeu: «Eu não quero que tu digas isso. Sinto que só dizes isso para te reconfortar, porque era o que tu querias. Não vamos pensar nisso, porque não é isso que tu queres agora».

«Aquilo que te quero dizer é que as coisas sigam em frente, que tu possas perdoar aquilo que tens a perdoar e viver a vida que tens a viver, porque nós não somos obrigados a amar a mesma pessoa uma vida toda», adiantou Eva.

A jovem rematou: «Simplesmente o facto de te manteres nesta relação, estás-te a enganar a ti próprio também. Então vai só e por favor não me digas essa cena, porque no fundo eu sei que dizeres isso traz conforto, que se calhar tu até querias isto só que não dá».