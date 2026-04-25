Diogo admite estar apaixonado por Ariana: «Estamos juntos»

Diogo esteve hoje, dia 25 de abril de 2026, no programa Momento Certo com João Patrício e acabou por fazer uma revelação que apanhou muitos de surpresa.

Durante a entrevista, o ex-concorrente do Secret Story 10 foi confrontado com uma mensagem em vídeo de Ariana, que lhe lançou uma pergunta direta: afinal, estão ou não juntos? Perante o momento, Diogo não hesitou e confirmou a relação: «Estamos juntos». No entanto, salientou que ainda não são namorados oficiais, pois o pedido de namoro ainda não aconteceu.

A resposta arrancou reações imediatas em estúdio e nas redes sociais, onde os fãs do reality show já suspeitavam de uma aproximação entre os dois, principalmente depois de algumas capas de revista.

Mas as revelações não ficaram por aqui. Questionado por João Patrício sobre os seus sentimentos, Diogo foi ainda mais longe e admitiu estar apaixonado por Ariana, acrescentando que a jovem tem um papel muito importante no seu dia a dia. «Dá-me um conforto muito grande todos os dias», revelou, deixando claro que a relação está numa fase positiva.

A confirmação vem assim esclarecer todas as dúvidas e marca um novo capítulo na vida do ex-concorrente, que parece ter encontrado o amor, logo após terminar a relação que mantinha com Eva.

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