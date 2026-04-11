Diogo "dá para trás" a Ariana em conversa tensa e deixa-a cheia de dúvidas

A relação entre Diogo e Ariana voltou a estar no centro das atenções na casa do Secret Story 10. Depois de uma dinâmica que obrigou os concorrentes a fazer escolhas difíceis, o ambiente entre os dois azedou — e rapidamente.

Tudo começou quando Diogo decidiu escolher Eva, a sua ex-namorada, durante o desafio. A decisão caiu mal a Ariana, que não escondeu a sua revolta. Considerando-se uma “amiga especial” do concorrente, a jovem sentiu-se desvalorizada e decidiu confrontá-lo diretamente já durante a madrugada.

Durante a conversa, o tom subiu e as palavras tornaram-se mais duras. Diogo foi claro — e frio — ao afirmar: «Na tua cabeça somos namorados», deixando Ariana visivelmente abalada. Surpreendida com a afirmação, a concorrente reagiu de imediato: «Eu sou o quê?», questionou, sem obter uma resposta concreta por parte de Diogo.

A tensão intensificou-se quando o concorrente reforçou que «nunca na vida» Ariana terá o mesmo papel do que Eva na sua vida. A declaração deixou a jovem incrédula, sobretudo tendo em conta a proximidade que ambos têm vindo a demonstrar dentro da casa.

Cá fora, Ariana admite imaginar um futuro ao lado de Diogo, mas, dentro do jogo, o cenário parece ser bem diferente. O concorrente mostrou não partilhar da mesma visão, o que levantou ainda mais dúvidas na cabeça da jovem.

Esta manhã, os dois acordaram juntos e Ariana voltou à carga. Ainda marcada pela conversa anterior, decidiu esclarecer o estado da relação entre ambos. Entre perguntas e hesitações, ficou evidente que as certezas deram lugar à incerteza.

Com sentimentos desencontrados e expectativas opostas, resta saber se esta ligação terá pernas para andar — ou se está prestes a chegar ao fim dentro da casa mais vigiada do país.