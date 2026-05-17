Diogo faz lapdance escaldante a Ariana no restaurante de Ana. E há imagens

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Os dois ex-concorrentes estão cada vez mais próximos e já não escondem o que os une.

A noite prometia animação, mas acabou por se transformar num dos temas mais comentados nas redes sociais. Diogo Maia surpreendeu tudo e todos ao protagonizar uma lapdance sensual a Ariana Miranda no conhecido restaurante 'Lingerie', onde trabalha Ana Sousa, também ex-concorrente.

O momento aconteceu durante uma saída e rapidamente incendiou as redes sociais. Num vídeo que já circula amplamente no Instagram e no TikTok, Diogo Maia surge a dançar de forma provocadora para Ariana Miranda, num ambiente descontraído e marcado por muita cumplicidade.

As imagens tornaram-se virais em poucas horas e dividiram opiniões entre os fãs do programa. Enquanto alguns seguidores elogiam a boa disposição e a química entre os dois ex-concorrentes, outros consideram o momento excessivamente ousado para um espaço público.

O episódio ganhou ainda mais destaque por ter acontecido no 'Lingerie', restaurante temático bastante conhecido pela atmosfera sensual e irreverente e onde Ana Sousa, também antiga concorrente do “Secret Story 10” trabalha, o que ajudou a aumentar a curiosidade dos fãs em torno do momento.

Desde o fim do programa, vários ex-concorrentes têm mantido contacto fora da casa mais vigiada do país, mas este momento entre Diogo Maia e Ariana Miranda - que estão a construir uma relação fora da casa - acabou por se destacar pela ousadia. 

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Temas: Diogo Ariana

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