Do beijo em frente à casa toda à ondulação matinal: Diogo e Ariana estão a dar que falar e Eva assiste a tudo

Diogo e Ariana fizeram a casa «parar» ao darem um beijo em frente a todos durante a celebração no aniversário de Norberto. Hoje, ao acordar, todo o foco esteve na ondulação matinal na cama onde ambos dormiram e, Eva assistiu ao dois momentos na «primeira fila».

Desde que o segredo de Diogo foi descoberto, o casal decidiu adoptar inúmeras estratégias com o fim de que o segredo de Eva não seja descoberto. Uma dessas estratégias passa por aproximar-se de Ariana. Durante a noite de ontem, Ariana e Diogo beijam-se na sala e a reação geral foi de espanto e riso. Eva assistiu a tudo e tentou disfarçar o melhor que conseguiu.

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Mais tarde, com os ânimos mais calmos, Eva apanha Diogo sozinho e mostra-se com ciúmes de tudo o que se está a passar. «Eu já quero dormir contigo há três dias», afirma. «Não podes dizer que a tua "irmã" está triste e vens dormir comigo?», questiona, visivelmente abalada. Diogo afirma com convicção: «Não estragues o que eu estou aqui a fazer, está bem?». Eva insiste: «Tu podes usar a jogada que estás triste com alguma atitude que ela fez e dormes comigo». Diogo pede-lhe que tenha calma e que o deixe jogar.

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A manhã começou de forma tranquila, mas rapidamente ganhou contornos de tensão quando Diogo e Ariana foram vistos em conchinha debaixo dos lençóis. Os movimentos não passaram despercebidos aos colegas, principalmente a Eva que assistiu a tudo na câmara da frente.