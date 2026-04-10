«Estás-te a passar ou quê?»: Diogo sobe o tom a Ariana após mexerico que envolve Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

A reação de Eva ao ver Diogo a beijar Ariana à sua frente

A "Caixa dos Mexericos" voltou a semear a discórdia na casa dos segredos. Desta vez, Diogo foi confrontado com uma pergunta polémica sobre a possibilidade de se aproximar de Eva caso Ariana fosse expulsa e a resposta que deu desencadeou um confronto tenso.

Visivelmente perturbada, Ariana não tardou a pedir explicações. No quarto, Diogo tentou clarificar a sua posição: «Se eu tiver que ir falar com a Eva vou, se tiver que falar com a Eva eu vou» acrescentando ainda que «posso-me aproximar de uma pessoa de muitas formas», referindo-se sempre à ex-namorada.

Ariana não ficou convencida e respondeu de imediato: «Mas ali não era nesse sentido.»

Foi nesse momento que a conversa escalou. Diogo perdeu o controlo, elevou o tom de voz e deixou claro que a opinião dos restantes concorrentes lhe era indiferente. Ariana acabou por abandonar o quarto visivelmente transtornada, atirando à saída: «Obrigada por levares a minha opinião muito em conta.»

O concorrente insistiu que interpretou o mexerico numa chave de amizade e não romântica, mas Ariana não estava disposta a deixar o assunto cair. Mais tarde, confrontou-o de forma direta e sem rodeios: «Então eu vou-te perguntar: eu não estando aqui, voltarias a ter alguma coisa com ela?»

A resposta de Diogo foi igualmente cortante: «Estás-te a passar ou quê? Achas que se eu quisesse agora ter alguma coisa com a Eva, eu tinha acabado com a Eva sequer?»