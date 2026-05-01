Longe de Ariana, Diogo faz planos para mudar radicalmente de vida

Ariana está dentro da casa do Desafio Final, mas Diogo ficou cá fora. O ex-concorrente, que ficou conhecido devido a um triângulo amoroso polémico que também envolveu Eva, segue com a sua vida e faz planos para o futuro. Nas suas redes sociais, Diogo contou ter alguns sonhos. Além do futebol, um sonho antigo, o ex-concorrente quer também apostar no trabalho em redes sociais e na moda. Além disso, promete novidades para breve.

«Desde pequeno que sonho ser jogador e quero levar isso o mais longe possível. Redes sociais. Moda, também. Acho que tenho futuro nisso. Mas também tenho uma coisa nova que ainda não posso dizer, um projeto engraçado. Acho que vão gostar», afirmou.

Por esta ninguém esperava. Irmã de Eva 'abre as portas' a Diogo após traição com Ariana: «Se ele desejar...»

Eva e Diogo entraram juntos no Secret Story 10, mas a relação terminou ainda dentro da casa mais vigiada do País, depois de o ex-concorrente se ter apaixonado por Ariana. Cá fora, Maryn, a irmã mais velha da vencedora daquela edição, sempre apelou para que os dois pusessem um ponto final na relação, mas parece que agora está disposta a «abrir as portas» ao ex-cunhado.

Durante uma entrevista, emitida num Extra do Secret Story, Maryn lamentou a expulsão do futebolista a poucos dias da grande final, e até teceu alguns elogios. «Era um justo finalista, fiquei com muita pena de ele sair agora. Ele, a Eva e a Ariana eram justos finalistas, foram eles que fizeram o programa e mereciam trazer a malinha com alguma coisa lá dentro», começou por partilhar.

A irmã de Eva não escondeu que ficou feliz com o fim do namoro, mas não diz que não à possibilidade de se encontrar novamente com o agora ex-cunhado. «Vou aguardar que o Diogo se quiser falar comigo e tiver alguma coisa para me dizer. Os meus filhos adoram o Diogo. E, se ele assim o desejar, gostava de poder continuar a manter contacto com ele», confessou.

Questionada sobre se apoiaria uma amizade entre Eva e o ex-namorado, Maryn foi parca em palavras: «Para mim está tudo bem, desde que as coisas estejam bem resolvidas entre eles.»

No mesmo Extra do Secret Story, Diogo também foi entrevistado e garantiu que não quer voltar a ter contacto com a família da ex-namorada, Eva. «Não pretendo, pretendo sim ter uma conversa com a Eva, mas com a família não pretendo. Quero, ao menos, ter uma amizade com ela», disse.