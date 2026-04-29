Longe de Eva e Ariana, Diogo partilha mensagem emotiva: «Hoje continuo a…»

Uma semana após ter saído da casa mais vigiada do País, Diogo voltou a fazer-se ouvir nas redes sociais. Na noite de terça-feira, 28 de abril, o ex-concorrente do Secret Story recorreu ao Instagram para partilhar uma reflexão pessoal sobre tudo o que viveu dentro do reality show.

A experiência no programa transformou profundamente a vida do jovem: terminou o namoro com Eva e começou a aproximar-se de Ariana, que entrou recentemente no Desafio Final. Através de um carrossel de fotografias, Diogo acompanhou as imagens com uma mensagem emotiva que rapidamente conquistou os seguidores:

«Hoje continuo a aprender com tudo, com calma, mas sem parar. Sem nunca deixar que me tirem o principal, o sorriso. Gratidão sempre.», escreveu.