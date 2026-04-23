'Nova nora' aprovada? Ariana e Diogo apanhados aos beijos quentes e amassos durante almoço com a família

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Diogo foi expulso do Secret Story 10 no passado domingo e, apesar de não ter cumprimentado Ariana mal chegou a estúdio, os dois estão inseparáveis fora do reality show da TVI. Depois de terem sido divulgadas imagens dos dois numa discoteca, vieram a público fotografias em que os dois surgem aos beijos apaixonados, na rua.

O momento foi divulgado pela revista TV 7 Dias. Depois da entrevista que concedeu a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, Diogo terá ido almoçar com a família e com Ariana a Carnaxide.

Segundo a mesma publicação, Diogo chegou ao restaurante acompanhado pela família, mas acabou por ficar à porta daquele estabelecimento, sozinho. Foi então que surgiu, inesperadamente, Ariana, e o reencontro não deixou margens para dúvidas: trocaram beijos, abraços e gestos de carinho entre os dois.

Depois, Ariana e Diogo ter-se-ão juntado à família no interior do restaurante, onde permaneceram durante duas horas. Já no início da tarde, o grupo abandonou o restaurante e os dois ex-concorrentes voltaram a trocar beijos, abraços, sorrisos e carinhos para se despedirem. O futebolista entrou no carro com a família rumo ao Norte e Ariana também abandonou o local, depois de os dois trocarem um beijo demorado que foi apanhado pelas objetivas.

A mesma publicação revela ainda que, no fim da gala de domingo, 19 de abril, Ariana aguardou por Diogo à porta dos estúdios da Venda do Pinheiro e os dois trocaram um beijo apaixonado, ao contrário do que Diogo mencionou na entrevista dada no Dois às 10. Note-se que o ex-concorrente disse a Cláudio e Cristina que só tinha dado «um beijo na cara» à amiga.

