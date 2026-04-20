O momento que ninguém viu: Foi isto que aconteceu nos bastidores após a expulsão de Diogo

No programa Dois às 10, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins fizeram a análise da mais recente gala do Secret Story 10, marcada por emoções intensas e vários momentos de tensão dentro da casa, especialmente a expulsão de Diogo.

O trio de comentadores debruçou-se sobre as principais dinâmicas do jogo, discutindo estratégias, relações entre concorrentes e os acontecimentos que mais impacto tiveram junto do público.

Durante a conversa, Adriano Silva Martins acabou por revelar um detalhe dos bastidores, ao contar que esteve com Diogo pouco antes do programa. Segundo o comentador, o concorrente ainda está a tentar processar tudo o que aconteceu, deixando claro o impacto da sua saída: «Estive com ele hoje e está em choque».

A revelação trouxe ainda mais curiosidade em torno do estado emocional de Diogo, numa altura em que o jogo entra numa fase decisiva e cada reação pode influenciar o rumo dos acontecimentos dentro da casa.