Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

No Secret Story 10, um avião polémico deixou Diogo com vontade de desistir do programa. Eva ficou furiosa com a mensagem, que envolvia Ariana, mas também com a postura do namorado perante a situação.

Segundo Eva, o avião pedia a Diogo para que abrisse os olhos e parasse de iludir Ariana, de quem o concorrente tem estado muito próximo para tentar proteger o segredo da namorada.

Eva não gostou da mensagem que sobrevoou a casa mais vigiada do País e deixou um aviso ao namorado.

Veja as reações da concorrente:

Mais tarde, Eva «encosta» Diogo à parede após receberem a tal mensagem polémica, relativa à aproximação entre Ariana e Diogo.

«Vais ignorar completamente aquilo que te estão a aconselhar?», questionou Eva.

«Não vou ignorar, mas se for para isso (para se afastar de Ariana), não estou aqui a fazer nada. Escondes tu o teu segredo sozinha, fazes tu o teu jogo... se eventualmente eu ficar aqui e nos aproximarmos, mais uma semana e esquece, já foste», respondeu Diogo, ameaçando desistir do programa.

Eva volta a avisar o namorado sobre as brincadeiras que tem tido com Ariana: «Ela vai magoar-se muito. Eu acho. Ela gosta de alguma forma de ti, vais magoá-la pesado. Eu disse-te para não ires para aquela cama, e tu foste mesmo assim. Escolheste fazer assim. Agora não consegues sair de lá. Por favor, faz aquilo que te digo, uma vez. Eu estou a ver as coisas, também sou rapariga. Vais magoá-la, à brava. Convém afastares-te...»

O concorrente ameaça desistir do jogo. Veja tudo: