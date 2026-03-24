A maior polémica do Secret Story 10 já é tema do outro lado do mundo. E há quem não cale a revolta

A influenciadora brasileira Manu postou recentemente um vídeo no TikTok, no qual aborda toda a situação que se está a passar na casa mais vigiada do país, entre Diogo, Eva e Ariana. A polémica escalou fronteiras e já chegou ao outro lado do oceano.

«Está acontecendo em Portugal uma polémica», começou por se referir assim a todo o drama que está em volta do casal e da aproximação de Diogo a Ariana com Eva a assistir. De seguida, a influenciadora explicou toda a trajetória escolhida por Diogo de forma a esconder ao máximo o segredo de Eva. «Para esconder o segredo, o engraçadinho do Diogo se aproximou de uma menina, a Ariana (...) a namorada dele dormindo no mesmo quarto», disse, indignada. «Eu estou passada!», finalizou.

Noutro vídeo, a mesma influenciadora acabou por abordar a descoberta do segredo da Eva, alegando que Ariana virou atriz: «Ela virou a vítima da história». Manu criticou ainda a postura e o tom de voz com que Ariana falou com Eva.

Veja os vídeos.



