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Após o caos com Eva e Ariana, com quem dormiu Diogo? A resposta à “pergunta de milhões”

Após o caos com Eva e Ariana, com quem dormiu Diogo? A resposta à “pergunta de milhões” - Big Brother

Respondemos à pergunta que todos querem saber: como foi a noite de Diogo após os últimos acontecimentos? Descubra aqui.

O Secret Story 10 está ao rubro com rum triângulo amoroso a dominar a casa: Eva e Diogo entraram como um casal, mas para proteger o segredo, Diogo acabou por se aproximar de uma outra concorrente - Ariana - e as coisas descontrolaram-se, de tal forma que o jovem terminou a relação com a namorada, que ficou em lágrimas. 

Mas após todo o caos com Eva e uma conversa que acabou por existir com Ariana, afinal com quem passou a noite o concorrente do Secret Story? A resposta é surpreendente: sozinho. Ariana também seguiu o mesmo exemplo e dormiu sem ninguém, já Eva dormiu ao lado de Liliana. 

 

Fim do namoro

A relação entre Eva e Diogo chegou ao fim. Depois do Especial do Secret Story 10 desta terça-feira, 24 de março, o concorrente decidiu falar a sós com a namorada e meter um ponto final no namoro

«Tu mereces muito mais, muito mesmo», começou por dizer Diogo, enquanto Eva desabafa em lágrimas. «Porque é que tu não me consegues dar isso?», perguntou a jovem, de voz trémula.

«Talvez noutra altura. Quando tiver crescido o suficiente para ter uma mulher como tu na minha vida. Sabes que te amo muito, e vou sempre amar-te, independentemente de tudo», respondeu Diogo, também em lágrimas. E Eva prosseguiu: «Mas porque é que não me amas o suficiente para me fazeres isto?»

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«Eu vou estar sempre para ti, quando precisares. Agradeço-te tudo o que fizeste por mim. Tudo o que sou é graças a ti, sem dúvida. E estou-te agradecido eternamente por tudo o que me fizeste. É por tudo o que fizeste por mim que estou a tomar esta decisão, que me custa imenso, mas acho que é o certo a fazer neste momento», retorquiu Diogo.

«Só queria que tu me amasses ao ponto de não me fazeres isto, ao ponto de isto não ter acontecido», atirou Eva, completamente desfeita.

 «Se há pessoa que não merece ser magoada, és tu. Se há pessoas que não merece isto que eu sou, és tu. Talvez daqui a uns anos, mas neste momento sinto que não sou merecedor. Sei que fica triste, e custa, mas também me vai custar a mim mais do que nunca. Mas eu nunca vou perdoar aquilo que te fiz. Nunca mesmo nunca. E é por isso que estou a tomar esta decisão. Quero perdoar-me a mim mesmo e quero ser perdoado», disse ainda Diogo.

Isto acontece depois de toda a casa ter visto todas as imagens da relação de Diogo e de Eva dentro da casa e de a jovem ter ficado a perceber que houve intimidade entre o namorado e Ariana dentro da casa. 

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Momentos depois, Diogo e Ariana abraçam-se e ficam agarrados um ao outro e muito divertidos. 

Pode ver tudo aqui:

 

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