Após sair do Secret Story 10, Diogo Maia põe ponto final: «Acaba aqui. É hora de...»

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite

Diogo Maia foi expulso do Secret Story 10 na gala do passado domingo e, agora, decidiu fazer um balanço sobre a sua participação controversa no reality show da TVI. Numa partilha emotiva, o ex-concorrente decidiu abrir o coração aos fãs para revelar tudo aquilo que está a sentir no rescaldo da sua saída.

«Saio desta experiência diferente», começou por escrever Diogo, na legenda de uma publicação que fez, no Instagram, onde partilhou algumas fotografias alusivas à sua passagem pela casa mais vigiada do País.

E prosseguiu, referindo-se, ainda que de forma indireta, ao fim da relação com Eva e à relação que viveu com Ariana dentro da experiência: «Não foi o percurso que eu imaginava, mas foi um percurso intenso, verdadeiro, cheio de erros e acertos, mas principalmente cheio de aprendizagem.»

O jovem futebolista, de 23 anos, aproveitou para agradecer todo o apoio e carinho que tem recebido dos fãs, e também dos amigos e familiares. «Obrigado a todos os que estiveram desse lado, que apoiaram, que conseguiram ver além, que conseguiram ver o Diogo real, que sentiram comigo cada momento. Quero deixar um agradecimento especial á minha família, que se manteve firme, nunca me deixaram cair e receberam-me com todo o amor. Também aos meus apoiantes e amigos que permaneceram, apesar de tudo, com a mesma certeza da pessoa que sou. Levo cada mensagem de carinho no coração. Muito obrigado!, disse.

Por fim, Diogo fez questão de frisar que este é um ciclo que se fecha, e que vai dar espaço a uma nova etapa da sua vida. «Esta etapa acaba aqui, mas não é o fim, é só o começo de uma nova jornada. Levo comigo tudo o que vivi dentro daquela casa e agora é hora de transformar isso em crescimento pessoal e profissional cá fora. Seguimos juntos!», terminou.