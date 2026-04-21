Após sair do Secret Story 10, Diogo Maia põe ponto final: «Acaba aqui. É hora de...»

Diogo Maia foi expulso do Secret Story 10 na gala do passado domingo e, agora, decidiu fazer um balanço sobre a sua participação controversa no reality show da TVI. Numa partilha emotiva, o ex-concorrente decidiu abrir o coração aos fãs para revelar tudo aquilo que está a sentir no rescaldo da sua saída.
«Saio desta experiência diferente», começou por escrever Diogo, na legenda de uma publicação que fez, no Instagram, onde partilhou algumas fotografias alusivas à sua passagem pela casa mais vigiada do País.
E prosseguiu, referindo-se, ainda que de forma indireta, ao fim da relação com Eva e à relação que viveu com Ariana dentro da experiência: «Não foi o percurso que eu imaginava, mas foi um percurso intenso, verdadeiro, cheio de erros e acertos, mas principalmente cheio de aprendizagem.»
O jovem futebolista, de 23 anos, aproveitou para agradecer todo o apoio e carinho que tem recebido dos fãs, e também dos amigos e familiares. «Obrigado a todos os que estiveram desse lado, que apoiaram, que conseguiram ver além, que conseguiram ver o Diogo real, que sentiram comigo cada momento. Quero deixar um agradecimento especial á minha família, que se manteve firme, nunca me deixaram cair e receberam-me com todo o amor. Também aos meus apoiantes e amigos que permaneceram, apesar de tudo, com a mesma certeza da pessoa que sou. Levo cada mensagem de carinho no coração. Muito obrigado!, disse.
Por fim, Diogo fez questão de frisar que este é um ciclo que se fecha, e que vai dar espaço a uma nova etapa da sua vida. «Esta etapa acaba aqui, mas não é o fim, é só o começo de uma nova jornada. Levo comigo tudo o que vivi dentro daquela casa e agora é hora de transformar isso em crescimento pessoal e profissional cá fora. Seguimos juntos!», terminou.
Pode ver aqui a partilha em questão: