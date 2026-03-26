Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos»

O gesto que João teve com Eva durante o Especial que quase ninguém viu

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Depois de ter terminado a relação com Eva, Diogo assumiu que continua a olhar para a jovem como a futura mãe dos seus filhos. A confissão foi feita no Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, 25 de março, durante o confessionário com Cristina Ferreira.

A apresentadora da TVI começou por confrontar o futebolista com uma afirmação da ex-namorada, em que ela diz que «o ama mais do que ele a ela». Diogo respondeu: «É, Cristina, é porque se não fosse, eu não o tinha feito....»

Apesar de ter metido um ponto final na relação, Diogo garantiu que ainda assim, continua a gostar mais dela do que de Ariana. «Aquilo que eu tive com a Eva foi uma coisa muito verdadeira, muito genuína. Não se compara aos sentimentos que eu tenho pela Ariana», disse.

«A Eva é a mulher que eu quero para mãe dos meus filhos», acrescentou.