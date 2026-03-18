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Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

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Susana Dias Ramos comentou os últimos acontecimentos entre Diogo e Eva no Secret Story 10 e não poupou nas críticas.

Diogo e Eva têm estado no centro das atenções, dentro e fora do Secret Story 10. O segredo do concorrente («a minha namorada está na casa») foi descoberto a semana passada e, desde então, o jovem tem estado muito próximo de Ariana para tentar manter o segredo da namorada («namoro há 5 anos com um concorrente da casa») protegido. 

No entanto, muito se tem falado sobre a linha ténue que separa o jogo e a «falta de responsabilidade emocional e afetiva», uma vez que Eva tem-se mostrado muito abatida por ver o namorado a dar beijos e a dormir com outra mulher. O tema foi discutido no Dois às 10 desta quarta-feira, 18 de março, e a sexóloga Susana Dias Ramos foi bastante crítica do comportamento de Diogo. 

«As pessoas estão muito aflitas por acharem que esta nova geração tem muito menos responsabilidade nas relações, isto tem mesmo a ver com uma questão de gerações?», começou por querer saber Cristina Ferreira. 

Susana Dias Ramos não hesitou na resposta: «Sim, tem. É geracional. Nós, mulheres mais velhas, incutiram-nos que tínhamos de guardar a florzinha. Esta geração, sabe que a florzinha é para desfolhar. Esta é uma geração emocionalmente mais protegida, mas sexualmente muito mais livre. Vai beijinho, vai para a segunda base...»

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Susana Dias Ramos condena postura de Diogo: «Acho que eles vão magoar-se muito...»

Mas a sexóloga não escondeu a indignação perante as atitudes do jovem futebolista. «Eu estou confusa. Eu ouvi que até perguntaste se eles tinham combinado isto, e ele diz-te: "Nós viemos para isto". Não sei para que é que foram para ali. Mas eu nem quero comentar, porque senão entusiasmo-me...», disse. 

Cláudio Ramos fez saber: «Mas há muita irresponsabilidade emocional. Afetiva também.»

E Susana Dias Ramos prosseguiu: «Há muita irresponsabilidade. E acho que eles se vão magoar-se muito. Há muita desresponsabilização pelos sentimentos dos outros. É do género: "Eu estou feliz, eu faço o que eu quero, não me importa o que sentes". Acho que, quando gostamos de alguém, precisamos de ter essa responsabilidade, senão não vale a pena.»

O apresentador do matutino da TVI foi mais longe e não poupou nas críticas a todos aqueles que se desvinculam as responsabilidades que uma relação amorosa exige. «Eu acho esta irresponsabilidade um horror, é criminoso, é uma coisa tóxica. A pessoa nem tem noção do mal que faz. Tu sabes o que estás a causar naquela pessoas, depois sais fora e "assassinaste" aquela pessoa», referiu, visivelmente incomodado. 

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«Sim, causas um dano irreparável», findou Susana Dias Ramos. 

Foi então que Cristina Ferreira revelou que, esta noite, vai falar com Eva em confessionário, durante o Especial do Secret Story, para saber o que a jovem está a sentir. «Eu tenho um confessionário a fazer com a Eva, porque ela já não está a achar graça...», garantiu.

Veja aqui o vídeo do momento:

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