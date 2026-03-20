Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo

A madrugada de quinta-feira, 19 de março, para sexta-feira, 20, ficou marcada por momentos de tensão na casa do Secret Story 10. Durante a noite, a Voz emitiu por duas vezes a faixa do chamado “sinal de consentimento”, algo que não passou despercebido aos concorrentes.

Segundo foi revelado por Liliana na manhã seguinte, os avisos terão estado relacionados com comportamentos de alguns participantes, nomeadamente Diogo e Ariana.

O tema rapidamente gerou conversa dentro da casa e acabou por motivar um confronto. Hélder foi direto ao assunto e questionou os colegas: «Só sei que eu ontem ouvi: “Façam o sinal de consentimento”».

Perante a situação, Diogo e Ariana decidiram reagir e comentar o episódio. A concorrente de Baião mostrou-se incomodada com a exposição: «Olha, mas desnecessariamente». Já Diogo não escondeu a surpresa e ironizou o momento: «Foi o sinal de consentimento mais ridículo que alguma vez deve ter acontecido».

Ainda assim, a polémica não ficou por aqui. Luzia lançou mais dúvidas ao afirmar que o aviso pode ter sido repetido mais do que uma vez: «Mas eu acho que ontem passaram dois para eles. Não foi só um».

Diogo, no entanto, desvalorizou essa hipótese e afastou qualquer responsabilidade direta: «Eu só me lembro de um. Então não foi para nós».

Fim da linha. Diogo revela a Ariana que tem namorada e esta tem reação 'explosiva': o resumo da noite mais polémica do Secret Story 10

A casa do Secret Story 10 está a ferver. Na noite desta quinta-feira, 19 de março, Diogo contou a Ariana que tem namorada, sem nunca revelar que é Eva e dando a entender que essa pessoa está «cá fora». Em choque, a concorrente abandonou a conversa e refugiou-se no quarto onde acabou por se desfazer em lágrimas.

O momento aconteceu pouco depois do Especial com Cristina Ferreira, onde Diogo foi chamado a confessionário para falar sobre o «jogo perigoso» que está a fazer com Ariana para proteger o segredo da namorada Eva, que é «Namoro há 5 anos com um concorrente da casa».

Diogo decidiu «abrir o jogo» com Ariana e decide que os dois deveriam afastar-se. O concorrente acaba por dizer que tem namorada e esta fica desfeita.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Depois, Diogo decide contar também aos restantes colegas que tem uma namorada e assume que se sente «a pior pessoa do Mundo» pelo que fez à namorada e também a Ariana.

Veja as reações de toda a casa à polémica do momento:

Já mais tarde, Diogo e Ariana voltam a ter a uma conversa com mais calma, e Ariana não esconde a indignação perante os beijos e carícias que trocou com o concorrente debaixo dos lençóis, tendo este uma namorada.

No fim da conversa, os dois acabam por se abraçar, mas não sem antes Ariana deixar bem claro que não vai voltar a dormir na mesma cama que Diogo. «Não faz sentido», garantiu.