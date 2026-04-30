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Diogo e Eva já se encontraram fora do Secret Story? A confissão que está a gerar burburinho: «Está tudo resolvido»

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Diogo respondeu a algumas perguntas dos fãs e houve uma confissão que envolve Eva que está a dar que falar.

Diogo decidiu «matar a curiosidade» dos fãs e abriu uma caixa de perguntas no seu Instagram. Um internauta quis saber se o ex-concorrente do Secret Story 10 já devolveu as coisas a Eva, a ex-namorada, e o jovem não se inibiu de responder.

«Já devolveste as coisas da Eva?», perguntou um fã. A pergunta surge porque Eva referiu, na entrevista que concedeu ao Dois às 10, que «a única coisa que falta» resolver com o ex-namorado é «deixarem ir buscar as minhas coisas».

Diogo tinha dito, no podcast The Leite Show, de Flávio Furtado, que já tinha devolvido tudo a Eva e o contraditório da jovem gerou burburinhos. «Obviamente que houve aí uns boatos a dizer que eu era mentiroso, que não tinha devolvido as coisas à Eva. Eu achava que sim, porque quando saí da casa já não tinha as coisas da Eva no meu quarto. Isso foi a minha família que tratou, eles guardaram tudo que fosse da Eva e guardaram na garagem para quando eu saísse as devolver», começou por justificar Diogo, num story do Instagram.

«Quando cheguei a casa, vi que elas já não estavam, então supus que já tivessem devolvido. Mas isso já está tudo resolvido, já devolvi tudo o que tinha a devolver à Eva e está tudo tratado», esclareceu.

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