Diogo "obrigado" a escolher entre Eva e Ariana. E a resposta dá que falar

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O concorrente foi "encostado à parede" e teve de escolher com quem queria ficar fora da casa.

Diogo e Eva tiveram um lanche a sós na tarde desta quarta-feira no Secret Story, onde responderam a perguntas sobre a relação que os dois tiveram e também sobre Ariana, com quem Diogo está atualmente.

Uma das perguntas deu muito que falar: «Se tivesses a oportunidade de estar com alguém lá fora, seria resolver as coisas com a Eva ou prosseguir e tentar algo com a Ariana?». Diogo respondeu e o bate-boca com Eva não demorou a surgir. 

«Aquilo que eu quero neste momento com a Eva é a amizade dela, acho que a gente como amigos funciona muito bem. Estás-te a rir? É mentira aquilo que eu estou a dizer? Nós sabíamos separar a relação de namorados da relação de amigos, sempre soubemos fazer essa diferença e nos demos bem», disse o concorrente.

Eva interrompeu para o corrigir: «Não havia separação, tu és amigo da pessoa com quem estás», disse. Diogo respondeu à ex-namorada e gerou-se uma troca de farpas e opiniões, com Diogo a dizer que queria resolver as coisas com Eva mas apenas para ter a sua amizade, porque no fim queria prosseguir com Ariana. 

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«Quando chegar lá fora quero resolver as coisas com a Eva, ter a amizade dela, mas sem dúvida que quero prosseguir com a Ariana». Perante as insistências de Eva para que ele fosse mais claro, Diogo atirou: «É tentar algo com a Ariana, está resolvido». 

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