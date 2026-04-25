Diogo reage à vitória de Eva e gera polémica: «Não entregaria o prémio»

A grande final do Secret Story 10 ficou marcada pela vitória expressiva de Eva, que conquistou 62% dos votos do público e levou para casa o prémio de 100 mil euros. Uma decisão que levou o público ao rubro, mas que nem todos celebraram da mesma forma.

Ainda em estúdio, minutos após o anúncio oficial, Diogo reagiu em entrevista à repórter da TVI, Carolina Steffensen, e deixou declarações que prometem dar que falar. Sem rodeios, o ex-concorrente mostrou-se em desacordo com o desfecho do programa, achando a vitória injusta.

«Eu não entregaria o prémio à Eva», afirmou, acrescentando que, na sua opinião, «em termos de jogo, teria sido melhor entregue à Jéssica». Uma posição clara que contrasta com o entusiasmo generalizado dos fãs do reality show.

Apesar do clima tenso, Diogo garantiu que acredita que, no futuro, poderá haver espaço para um abraço à ex-namorada, já que não chegou a cumprimentá-la no final da gala. Ainda assim, foi perentório quanto à família de Eva: «Não aconteceu nem vai acontecer», disse, afastando qualquer contacto.

As declarações do ex-concorrente estão já a gerar forte reação nas redes sociais, numa noite que continua a dar que falar muito depois de terminada a emissão.

Veja a entrevista aqui:

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