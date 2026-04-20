Diogo revela momento fulcral que o fez afastar-se de Eva: «Foi aí que percebi…»

Diogo foi o último expulso do Secret Story 10 e esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI para recordar o seu percurso na casa mais vigiada do país. O ex-concorrente revelou o momento que em que percebeu que tinha de se afastar de Eva e aproximar de Ariana.

«Inicialmente o combinado era chegarmos lá dentro e cada um estava separado e o objetivo era tentar disfarçar o máximo possível que eramos um casal», começou por referir Diogo em relação a Eva.

Depois, Diogo explicou o que mudou: «Eu comecei a conviver todos os dias com a Ariana e era muito raro eu estar com a Eva e os dias foram passando eu fui conhecendo a pessoa e acabei por perder o controlo. Achei que estava tudo controlado, não tinha qualquer tipo de sentimento, mas infelizmente…».

«Perdi o controlo daquilo que eu queria, daquilo que eu sentia, inicialmente era tudo jogo, uma maneira de conseguirmos que os nossos colegas não reparassem em nada. (Mas quando a Eva diz para dar um passo atrás) foi aí que percebi que não o conseguia fazer, que aquela pessoa (Ariana) me fazia bem», adiantou o jovem.

O ex-concorrente disse que ainda que teve «muitas conversas com a Voz e com o psicólogo e eu perguntava como é que eu vou fazer isto, eu preciso de ajuda, já não sei o que fazer. E ele dizia, “assume” e foi quando eu tive a conversa com a Ariana a dizer que tinha uma namorada lá fora».

Diogo explicou ainda que adiou dizer a verdade sobre Ariana a Eva porque «tinha medo e vergonha de o dizer e também receio da reação da Eva, mas mais tarde achei por bem dizer, também para eu conseguir dormir».